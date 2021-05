One Piece: Domain fait allusion à un nouveau film d’anime

Après il y a deux semaines, un nouveau Dragon Ball Super film officiellement annoncé semble probablement l’être aussi Une pièce-Les fans en espèrent un une autre aventure d’écran pour être autorisé à faire les pirates du chapeau de paille. Sur la base d’un message actuel, l’animation Toei pourrait être réalisée sur un nouveau film d’anime travailler avec Luffy & Co.

One Piece: Toei enregistre un nouveau site Web

Cette nouvelle est envoyée sur le compte Twitter @WSJ_Manga retour que régulièrement marques actuelles du magazine Weekly Shonen Jump rapports, dans lesquels, entre autres, «One Piece» apparaît. Comme indiqué dans le tweet, soyez récent le domaine http://onepiece-film.jp a été enregistré.

Responsable de cela est de savoir comment d’un document attaché indiquant le Toei Corporation, la société mère de Toei Animation, qui est également responsable de la série animée « One Piece » les films d’anime est responsable. Cependant, dans un proche avenir pas d’annonces indiqué ou même confirmé en ce qui concerne la franchise, c’est pourquoi il n’est actuellement pas tout à fait clair si ce domaine particulier vraiment lié à un nouveau film d’anime.

Le domaine https://t.co/vTB7ZEi5WQ a été récemment enregistré. Il n’y a pas de confirmation officielle ou de taquinerie concernant les annonces ou les nouvelles à venir de ONE PIECE, donc on ne sait pas encore si le domaine est officiel. Nous rapporterons toute information à ce sujet. – Shonen Jump News – Non officiel (@WSJ_manga) 18 mai 2021

En dehors de cela, il semble que les fans peuvent s’attendre à une nouvelle aventure cinématographique de Luffy et de ses amis à un moment donné probablement. Le dernier long métrage théâtral de la franchise, « One Piece: Stampede », surmonté d’un un chiffre d’affaires mondial de 81,56 millions de dollars (via Box Office Mojo) tous ses prédécesseurs clairement. D’un point de vue purement financier, il devrait à peine un moyen autour d’un autre film de l’épopée des pirates.

Tous les précédents films de cinéma « One Piece » ont été diffusés par KAZÉ Anime sur Blu-ray et / ou DVD. Pendant ce temps, les nouveaux épisodes de la série animée sont en cours tous les dimanches à partir de 17 h pour Anime on Demand, Crunchyroll et WAKANIM dans le son japonais original avec sous-titres allemands dans la diffusion simultanée.