One Piece: critique et résumé de l’épisode 939 de l’anime

L’émotion et le chagrin de la mort imminente de Tonoyasu sont à l’ordre du jour dans “Une pièce”, car ce dernier épisode n’a cessé d’émouvoir ses téléspectateurs en révélant sa véritable identité. Alors qu’il était prévu que Yasu allait être quelqu’un de vraiment important pour l’intrigue, peu pouvaient imaginer que sa figure était si pertinente dans l’histoire de Wano, atteignant le point que tout le pays pleure sur sa perte.

Shimotsuki Yasuie

L’ancien Daymio par Hakumai était une figure de grande importance pour Kozuki Odencar il semblait lui servir de mentor lorsqu’il voyageait à travers le pays de Wano des aventures vivantes qui, à l’avenir, l’amèneraient à voyager par mer. Se montrant comme quelqu’un de sérieux et qui n’a pas peur de l’adversité, Yasuie a réussi à devenir l’un des hommes les plus importants du pays, en venant à être considéré comme l’avenir Shogun au cas où Oden ça ne pouvait pas être.

Le petit aperçu de sa vie dans le passé peut ne pas révéler beaucoup d’informations sur lui, mais cela implique que sa vie est beaucoup plus précieuse que ce à quoi on pourrait s’attendre. En très peu d’épisodes, Eiichiro Oda a réussi à créer un personnage qui captive les téléspectateurs et qui soulève de plus en plus de questions sur l’intrigue du pays des samouraïs, donnant ainsi une profondeur à cet arc qui lui manquait certainement au début.

Discours de Tonoyasu

Mettant son passé de côté, l’épisode tourne entièrement autour du tournage imminent de Yasuie, montrant parfaitement la douleur de tous les citoyens de le voir là-bas, ainsi que leur joie de voir qu’il est encore possible de se rebeller contre Orochi. Sachant que sa mort apportera beaucoup de révolte à la Shogun, en profite pour lancer un discours dans lequel il déclare que tout le mal qui Wano c’est à cause de Kurozumi, aidant ainsi l’Alliance à obtenir plus d’adeptes.

Le vol constant des feuilles de cerisier et la bande son choisie pour ces moments, parviennent à élever l’émotivité de l’épisode, puisqu’ils suggèrent que Yasu accepte sa mort à bras ouverts, comme beaucoup d’autres personnages de la shonen ont fait avant. Il convient également de noter à nouveau l’animation de Animation Toei, que même si cela a été changé lorsque le Chapeau de paille arrivé au pays, il parvient toujours à créer des moments mémorables dans les épisodes de cet arc de Wano.

Tous ceux présents à l’exécution montrent leur chagrin de voir quelqu’un d’aussi important sur le point de mourir, même lui-même Kin’emon Il est incrédule quand il voit que son vieil ami est toujours en vie. S’il y a une chose qui devient claire après avoir regardé ce chapitre, c’est qu’il y a de nombreux problèmes à venir pour Orochi dans la capitale des fleurs, il est donc possible que le Chapeau de paille reviens pour combattre le Équipage des bêtes.

conclusion

Face à l’exécution imminente de Yasuie clôture cet épisode intense et émotionnel, qui jette les bases d’une rébellion contre Orochi Dans le pays de Wano. La douleur de voir quelqu’un d’aussi cher à mort s’est répandue dans tout le pays des samouraïs, il ne faudra donc pas longtemps avant que les problèmes pour lui Shogun Commencez, car vous vous êtes déjà fait de nombreux ennemis depuis votre arrivée au pouvoir.

