One Piece: Comment regarder le manga en streaming ?

La populaire franchise d’anime pirate d’Eiichiro Oda est désormais disponible sur Netflix et les fans sont impatients de replonger dans les aventures de Luffy et de son équipage sur le populaire service de streaming. Nous avons donc pensé en profiter pour décomposer ce que la plateforme propose actuellement, ainsi que les autres services de streaming qui ont la série de longue durée. Les cent trente premiers épisodes de One Piece ont atterri sur Netflix, couvrant les sagas East Blue et Alabasta qui nous présentent l’équipe bizarre des swashbucklers que vous pouvez regarder dès maintenant !

Comment regarder One Piece en streaming ?

One Piece n’est pas seulement disponible sur Netflix actuellement, mais il est également disponible pour être regardé sur un certain nombre de services de streaming ! Crunchyroll a actuellement tous les épisodes de la franchise sur son service, le service de streaming de Funimation en ayant également presque autant. Hulu a actuellement une poignée d’épisodes dans lesquels vous pouvez vous plonger si vous n’avez pas d’abonnement à Netflix pour démarrer. Si vous souhaitez posséder des copies numériques de la série, vous pouvez également les obtenir via le service de streaming d’Amazon, si vous ne souhaitez pas vous plonger dans les options de streaming.

Avec les cent trente premiers épisodes maintenant disponibles sur Netflix, cette arrivée est en quelque sorte le précurseur de la prochaine série d’action en direct qui finira par atterrir sur le service de streaming. Bien qu’aucune annonce n’ait été faite quant à la personne qui interprétera les Pirates au chapeau de paille, ni quant à la date de sortie, Eiichiro Oda a déclaré qu’il jouera un rôle important dans la production de la série. Avec Avatar The Last Airbender, qui aura sa propre série d’action en direct, et la série animée qui sera diffusée sur Netflix dans un style similaire à celui de One Piece, il est clair que le service de streaming est à fond dans la lutte pour la suprématie des anime.

L’anime de One Piece a été durement touché par la pandémie de coronavirus qui a jeté une clé de singe dans tant de productions, et alors que la série a été reportée, le manga qui suit l’arc de l’histoire chaude et blanche de Wano a progressé à un rythme rapide.

Allez-vous vous éclater dans les cent trente premiers épisodes de One Piece sur Netflix ? Est-ce que ce sera la première fois que vous regarderez les aventures des Pirates au chapeau de paille ? N’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ou à me contacter directement sur Twitter @EVComedy pour parler de tout ce qui touche à la bande dessinée, aux dessins animés et à l’univers de Grand Line !