One Piece – Combattre entre alliés: cette alliance semble se rompre

Le monde de Une pièce est un monde de pirates et quiconque vit dans un tel monde connaît la fragilité des alliances. Alors qui n’est pas le seul chapeau de paille Autrement dit, pour qui il suffit que de nouveaux alliés affirment leur loyauté, on réfléchit déjà à la manière de se débarrasser rapidement et facilement du partenaire temporaire. Il n’est donc pas surprenant que dans le plus récent Chapitre manga 1011 une alliance est sur le point de se rompre.

One Piece: cette alliance est vouée à l’échec

Qu’il s’agisse de casse d’armes à court terme pour vaincre un ennemi commun sur le terrain, d’alliances à long terme qui poursuivent un objectif commun, ou d’alliances forgées sous l’influence de l’alcool, dans One Piece, il y a eu de nombreuses alliances impies, des collaborations ridicules et partenariats complètement fous. Mais aucun autre événement de ce genre n’était sans doute aussi surprenant et imprévisible que celui-ci. Alliance Big Mom / Kaido.

Il y a quelques chapitres, les deux empereur Après avoir consommé du saké en abondance, a décidé d’unir ses forces et de déclarer la guerre au gouvernement mondial. Mais avant que les deux monstres puissent rendre le monde dangereux, il y a eu un combat contre eux Akazaya et leurs alliés, y compris les membres du Gang de pirates au chapeau de paille compte. Et même si presque personne n’aurait cru que les samouraïs ont vraiment une chance d’arracher la terre aux empereurs, ils se débrouillent toujours étonnamment bien.

Dernier point mais non le moindre, merci Luffy, celui nouvelle forme de roi shaki pourrait apprendre et Kaido s’incline parfaitement. Ce dernier doit être en Chapitre 1011 de One Piece à l’aide de Grosse maman s’abstenir car il a fait sortir la troupe Zorro, Enfant, tueur et Droit a dirigé le capitaine du Gang de pirates de grande maman se séparer de Kaido. En colère, elle cherche maintenant ses adversaires dans le château, mais rencontre quelqu’un de complètement différent.

One Piece: la fin d’une alliance?

Nami, Usopp et O-Tama sont les malheureux qui sont sur le dos de Komacchiyo devant Page un et Ulti fuir, deux membres de la Flying Six et donc fidèles subordonnés de Kaido. Le trio est en fait malheureux car non seulement ils se heurtent à Big Mom en colère, mais les reconnaissent également comme des membres des chapeaux de paille et donc comme des ennemis. Mais le combat attendu ne se produit pas.

Parce que Charlotte Linlin reconnaît à nouveau O-Tama et comment Prométhée En commentant cela, l’Impératrice tombe dans son mode maternel envers les petits enfants. Par conséquent, elle est heureuse de vous revoir et remercie la fille pour la nourriture délicieuse au moment de sa perte de mémoire. Mais c’est aussi le moment où le pirate doit découvrir que Okobore a été complètement détruit par les forces de Kaido.

Lorsque Paige One parvient enfin à rattraper ses ennemis, Big Mom est furieuse à la nouvelle, lève le poing et enfonce le dinosaure humain dans le sol d’une manière dévastatrice. Elle dit que le monde des pirates est cruel, mais qu’il doit encore y avoir des règles. Reste à savoir si cet événement conduit vraiment Big Mom et Kaido à rompre l’un avec l’autre et à devenir des ennemis Alliance mais n’est plus sous une bonne étoile.