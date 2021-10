One Piece Chapter 1029 spoilers: Sanji va vaincre Queen pendant que Kid se blesse

in

Le manga japonais One Piece Chapter 1029 sortira le 24 octobre 2021 à 11 h HNE après une semaine de pause. Il tombera également à différents moments dans le monde, afin que le public mondial puisse le parcourir. Les amateurs de mangas attendent avec impatience la sortie du scénario. Hourra ! Les spoilers et les pronostics sont sortis. Alors sans plus tarder, plongeons-nous.

Le chapitre 1029 de One Piece commencera par les combats entre Sanji et Queen. Sanji va utiliser une combinaison de raid dans la bataille. La reine le poursuit en lui disant de lui montrer le costume de raid. Apparemment, les fans verront Sanji gagner la bataille sans aucune aide des autres.

Pendant ce temps, Kid souffre de violents maux de tête dus à Hawkins, qui le frappe à la tête. Kid est sur le point d’être vaincu par Big Mom. Le chapitre 1029 de One Piece se concentrera également sur les combats de Kid, les lois contre Big Mom (BM). Kid et Law attaqueraient Big Mom pendant qu’elle appliquerait toute sa force pour les arrêter et, par conséquent, Kid pourrait se blesser.

Law emmène Kid blessé dans sa chambre pour le sauver de BM et demande l’aide de Yamato contre Big Mom.

D’autre part, Momonosuke crée le nuage de flammes à travers lequel un dragon court dans le chapitre 1028 de One Piece. Le nuage de flammes pourrait aider à sauver Flower Capital d’Onigashima. De plus, des pierres et des gravats tombent et le pouvoir de Kaidous diminue. Momonosuke s’efforce de sauver la capitale des fleurs mais il reste cinq minutes avant qu’Onigashima ne détruise l’île flottante, mais le nuage de flammes est trop petit.

Les fans verront dans One Piece Chapter 1029 si Momonosuke a sauvé la capitale des fleurs des affrontements avec Onigashima. Yamato sera témoin de la conquête de son père dans One Piece Chapitre 1029.

Orochi est toujours en vie après que Kinemon lui ait coupé la tête. Mais il se cache quelque part à Onigashima. Le prochain chapitre pourrait montrer ce qui se passe ensuite.

Le chapitre 1029 de One Piece montrerait probablement ce qui s’est passé dans le combat entre Zoro et King. Les fans peuvent également obtenir des mises à jour sur Nami, Usopp, Tama, Jinbei, Brook, Franky et Robin.

Les fans peuvent lire les chapitres du manga en ligne gratuitement à partir des applications et sites Web Shonen Jump, Viz Media et MangaPlus. Restez à l’écoute de Devdiscourse pour obtenir les dernières mises à jour sur les chapitres de mangas japonais.

