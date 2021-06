One Piece Chapter 1016 – Yamato pourra-t-elle se libérer de Kaido ?

One Piece est l’un des plus anciens mangas à avoir le cœur palpitant de son lecteur en lisant chacun de ses chapitres. Auparavant, lorsque Luffy se battait avec Yamato, il a été jeté de l’île. C’était un appel très proche pour la fin du voyage de Luff jusqu’à ce que les membres des Heart Pirates le sauvent juste avant qu’il ne soit sur le point de mourir. Dans One Piece Chapter 1016, nous pourrions assister à une tournure des événements maintenant que Luffy est en vie.

Dans les prochains chapitres, nous verrons de nombreux combats intéressants, l’un d’eux est le long combat spéculé père-fille. À la fin du chapitre, Yamato combattra son propre père, Yonko Kaido, pour se libérer du lien. De l’autre côté, Momnosuke avait fièrement propagé la bonne nouvelle de la vie de Luffy. Ce fut un énorme soulagement pour tous les alliés de riposter avec un bon moral.

Dans le chapitre précédent, Nami n’a pas pu sauver Zeus de Big Mom se sentant trahi. Il a suivi avec Héra engloutissant Zeus avec les nuages ​​​​sombres et les éclairs. Néanmoins, Zeus est toujours quelque part là-bas. Pas avec les nuages ​​mais dans l’arme de Nami.

Date de sortie du chapitre 1016 de One Piece

Selon le dernier One Piece est dans les temps. Par conséquent, la sortie du One-piece Chapter 1016 a été confirmée le 13 juin 2021. En cas de retard ou de mise à jour du manga, le changement se reflétera ici.

Où lire le chapitre 1016 de One Piece ?

Une pièce est officiellement disponible dans Viz Media et MangaPlus. Cependant, vous pouvez lire les trois derniers chapitres gratuitement. Mais pour lire les anciens chapitres, vous devez être membre.

