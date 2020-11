«  One Piece  » Chapitre 996 Spoilers: La loi localise le ponéglyphe de la route de Kaido, le fruit du diable de Yamato laissé entendre

One Piece Le chapitre 996 n’a pas encore été officiellement publié, mais des spoilers font déjà surface sur le Web. Selon les spoilers publiés sur Reddit, le prochain chapitre de One PieceIl est prévu de présenter plusieurs scènes intéressantes, dont le capitaine de Heart Pirates, Trafalgar D. Water Law, qui a réussi à localiser le ponéglyphe de la route qui appartient au capitaine de Beast Pirates et à l’empereur Kaido. Cela fournirait également un indice majeur concernant le fruit du diable de Yamato.

One Piece Le chapitre 996 révélera enfin où se trouve la loi. Alors que la plupart de ses alliés sont occupés à combattre les pirates de la bête, le chirurgien de la mort sera dans le sous-sol du château de l’empereur Kaido à Onigashima avec l’un des quatre poneglyphes de la route, les pierres qui indiqueraient l’emplacement de Laugh Tale. Tout en regardant le poneglyphe de la route, Law se souviendra de sa conversation avec l’archéologue de l’Équipage du chapeau de paille Nico Robin, où il a mentionné être membre de la famille D.

Le prochain chapitre présentera également la poursuite de la bataille entre Yamato et Sasaki des Flying Six. Alors que le combat s’intensifie, Yamato est prêt à le prendre plus au sérieux. On lui montrera qu’elle se transforme en dragon – ce qui est très probablement son fruit du diable. Lorsque le sol sera détruit, Yamato emmènera Momonosuke et Shinobu avec elle et tentera d’échapper à Sasaki et à ses subordonnés.

Kurde d’anime / Flickr / domaine public



Tama et Komachiyo seront également présentés dans One Piece Chapitre 996. Dans le chapitre précédent, Tama et Komachiyo sont arrivés à Onigashima pour empêcher Nami et Usopp d’être tués par Ulti. Nami demandera à Tama comment ils ont réussi à atteindre Onigashima. La petite fille révélera qu’ils y sont arrivés en montant à bord d’un navire ennemi.

Les spoilers n’ont pas expliqué si Tama était secrètement montée à bord du navire ennemi ou si elle avait ordonné à Babanuki de l’emmener elle et Komachiyo à leur quartier général. Cependant, elle serait indéniablement très utile pour l’alliance Straw Hat Pirates dans leur bataille en cours contre les Beast Pirates, dont les membres sont pour la plupart des demi-animaux.

Hatcha, l’un des nombres, apparaîtra également dans One Piece Chapitre 996, avec le général Franky. Pendant ce temps, alors que l’empereur Kaido prend lentement le dessus dans sa bataille contre les neuf fourreaux rouges, le capitaine des pirates du chapeau de paille, Monkey D.Luffy, n’a pas encore atteint le dôme. Luffy, avec Jinbe et Vinsmoke Sanji, sera présenté au deuxième étage où ils rencontrent un autre membre de Flying Six – Black Maria. Bien qu’il ait juré d’aider Luffy à se rendre sur le toit, Sanji sera probablement distrait à nouveau après avoir entendu la voix de Black Maria et vu son corps magnifique.