One Piece Chapitre 989: retardé ? Date et spoiler !

One Piece est à son point culminant. L’œuvre d’Eiichiro Oda ne cesse d’enthousiasmer les fans avec les fantastiques aventures que Luffy et ses amis devront affronter.

Dans les épisodes précédents, vous avez pu voir comment le groupe formé par les samouraïs Oden, le Pirates Kid et les Mugiwara a réussi à s’infiltrer sur l’île d’Onigashima, où Kaido et Orochi se rencontrent. L’intention de cette alliance est de mettre fin à la fête célébrée par les tyrans de Wano et ainsi de libérer ce pays.

Ci-dessous, nous vous révélons la date de sortie du chapitre 989 du manga One Piece et où vous pouvez lire l’épisode tant attendu.

Quand sortira le manga One Piece 989 ?

«OUI, ONE PIECE 989 A ÉTÉ RETARDÉ EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE DE LA PANDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS COVID 19 DANS LE MONDE ENTIER EN RAISON DE LA PROTECTION DE SON PERSONNEL DE MANGA. LA NOUVELLE DATE DE SORTIE OFFICIELLE DU CHAPITRE EST OFFICIELLEMENT LE 6 SEPTEMBRE 2020. »

Le tant attendu chapitre 989 du manga One Piece sortira dimanche prochain, le 30 septembre 2020, selon le site officiel de la bande dessinée, MangaPlus.

Où lire le manga One Piece 989 ?

Le dessin animé est disponible en ligne sur le portail VIZ ou sur les plateformes virtuelles du magazine Shonen Jump et de MangaPlus.

One Piece – Synopsis officiel

Un homme avait obtenu tout ce qu’il pouvait désirer, car il était le roi des pirates de la Roger d’Or. Avant de mourir, ses derniers mots ont inspiré le monde à s’aventurer en mer : “Mon trésor ? Si tu le veux, il est à toi, j’ai tout caché dans cet endroit”. C’est ainsi qu’a commencé ce que l’on a appelé la “grande époque de la piraterie”, où des centaines de personnes sont parties en mer pour trouver le grand One Piece.

Où se trouve le One Piece ?

Îles du Nouveau Monde. Le Nouveau Monde est l’endroit où se trouve l’île du Conte du rire, connue comme la dernière île de la Grande Ligne. On dit que c’est là que se trouve le trésor légendaire du roi pirate, Gol D. Roger, le “One Piece”, et l’histoire vraie trouvée dans la rivière des Poneglyphes.

Qui est le personnage le plus fort dans One Piece ?

Sakakuzi, le chien rouge, Akainu ou l’homme de lave. C’est ce personnage intimidant qui était autrefois l’un des trois amiraux de la marine mondiale qui a tué le second commandant de Barbablanca et frère de Monkey D. Luffy, Portgas D. Ace.

Qui est Joy Boy ?

Joy Boy était un homme qui a existé pendant le Siècle vide et qui a joué un rôle important dans l’histoire de l’île de Gyojin. Il a été mentionné pour la première fois sur le poneglyphe de la forêt marine.

Qu’est-ce que le siècle vide ?

Le siècle vide est une période de temps qui a commencé il y a 900 ans et s’est terminée il y a environ 800 ans. Cette période a été effacée de l’histoire par le gouvernement mondial, même une loi a été votée pour que les archéologues n’enquêtent pas sur ce siècle.

Autres questions

Quels seront les affrontements des autres membres de l’équipage ? Zoro s’occupe de tous les Gifters qui sont à Onigashima ainsi que de Kid and Law, il lui faudra donc un certain temps avant d’atteindre tous ses camarades. Franky et Brook ont fait leur apparition en piétinant le visage de Charlotte, ce qui pourrait signifier qu’ils pourraient aider Luffy à faire face à l’impératrice qui l’a déjà humilié d’un seul coup de poing dans Whole Cake.