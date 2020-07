One Piece : Chapitre 987 FR, date de diffusion et grand moment d’émotion ?

La série One Piece a mis tous les fans sur la sellette à cause des déclarations d’un rédacteur en chef du manga vétéran.

One Piece de nombreux moments émouvants

One Piece a vécu de nombreux moments émouvants, et les fans sont toujours prêts à en lire plus. L’arc Wano en cours a apporté beaucoup de ces moments, mais aucun d’entre eux n’a conduit les éditeurs de manga à donner un avertissement préalable. Cela a changé cette semaine lorsque Ken Takano a déclaré qu’il avait pleuré en lisant le chapitre suivant, mais un nouveau rapport indique que le rédacteur en chef a confondu ses dates de sortie. C’est pourquoi la controverse continue.

One Piece a atteint son 23ème anniversaire en début de semaine et a provoqué toutes sortes de célébrations. L’occasion a incité certains éditeurs de manga à faire une émission en direct pour promouvoir la franchise, et c’est là que Takano a dit à ses fans qu’un prochain chapitre l’émouvait.

Comme vous pouvez l’imaginer, les fans de One Piece étaient enthousiasmés par la nouvelle, et la diffusion en direct a laissé entendre que le chapitre en question était le 986.

Mais il semble que ce ne soit pas le cas…

Maintenant, la controverse est terminée, car ce n’est pas l’épisode 986 qui aura un grand moment d’émotion, mais tout porte à croire que ce sera 987. One Piece a déjà irrité les fans avec l’arc de Wano grâce à quelques morts, rencontres et flashbacks. La question qui demeure est de savoir si Takano a pleuré des larmes de joie ou de tristesse en lisant l’épisode, ce qui amènerait les lecteurs à s’attendre à quelque chose désormais.

One Piece episode 987 date de diffusion !

Le chapitre 987 de One Piece sera bientôt disponible, mais les équipes accusent beaucoup de retard. Restez à l’affût ! Nous vous tiendrons informé par notification PUSH !