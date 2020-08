One Piece Chapitre 987 : Dernières actualités avant la sortie imminente

One Piece Chapitre 987 sortira dans quelques jours sans interruption pendant une semaine cette fois-ci.

Les amateurs du manga sont donc très excités et attendent avec impatience de savoir ce qu’ils pourront trouver dans la suite de cette aventure épique. One Piece Chapitre 987 va être très émotionnel cette fois-ci. Ce qui est beau, c’est qu’il n’y a pas de pause cette fois-ci et que les différents tournants et rebondissements le rendront encore plus émouvant.

Beaucoup trop hâte du chapitre 987 de One Piece qui s’annonce tellement fou bordel de jdjdjdjdjdkskd ! 😭🤯 #spoil987 pic.twitter.com/jTp6MiThHl — Tristan 👑 (@THE_Taxyz) August 6, 2020

Que se passera-t-il dans One Piece Chapitre 987 ? Les scans bruts n’ont pas encore été publiés mais les spoilers du prochain chapitre imminent suggèrent qu’il commencera avec le flashback de Kaido après qu’il ait ressenti la peur pour la deuxième fois. Il révélera ce qui se passera après que les Fourreaux auront attaqué Kaido ensemble.

Un chapitre bouleversant

Le rédacteur en chef de One Piece a pleuré en lisant le chapitre 987, laissant entendre que les choses tourneront extrêmement mal. Oda se concentrera principalement sur les événements de la place principale où Kaido semble être tombé de la scène après l’attaque.

Voici la page couleur du chapitre 987 de one piece on voit jinbei avec tous les mugiwara réunis on voit aussi Luffy avec la bar de sabo pic.twitter.com/Kdj1xbqnwC — Salahina (@Salahina4) August 6, 2020

Comme mentionné plus haut, le chapitre 987 de One Piece commencera par le flashback de Kaido. Un utilisateur de Reddit l’a également laissé entendre. Il a fait remarquer que comme dans l’arc de Whole Cake Island, le manga pourrait montrer le flashback du capitaine des Beast Pirates en lui montrant l’expérience de la peur.

D’autre part, le chapitre 987 de One Piece se concentrera davantage sur la guerre de Wano car le raid n’est plus un secret. Momonosuke a refusé de demander grâce et a fièrement rappelé à tous qu’il est le fils d’Oden et qu’il était prêt à donner sa vie pour cela. En d’autres termes, le chapitre imminent risque de voir de multiples batailles en plusieurs occasions entre différents personnages.

One Piece Chapter 987 arrivera le lundi 10 août. Les scans bruts devraient être prêts ce 6 ou le 7 août.