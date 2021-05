One Piece Capitulo 976 – «Retour au présent, au-delà de 20 ans», date de sortie!

L’épisode précédent était indéniablement triste et brutal. Nous avons pu voir Oden bouillir à mort, il était bouilli pendant plus d’une heure avant de prendre son dernier souffle. Tous les citoyens sont désespérés alors qu’ils viennent d’assister à une perte énorme et maintenant le fils d’Oden assumera le fardeau de devenir la cible des autres. Avant la mort d’Oden, tout le monde considérait toujours Oden comme le véritable shogun qui a déclenché Orochi et il ordonne à ses hommes de tous les massacrer. Maintenant, les fans sont désespérés de voir comment la série progressera à partir de One Piece Capitulo 976.

One Piece Capitulo 976 retardé?

Oden ne serait pas étrange s'il n'était pas bouilli! [via Episode 974]

La pandémie mondiale a pris beaucoup de choses à chacun d’entre nous. Et l’anime est la seule chose qui maintient la stabilité des otakus et des weebs. Les responsables de notre bonheur ne sont autres que l’équipe assidue des coulisses qui travaille dur pour animer notre anime préféré. Et c’est grâce à leur sacrifice que nous ne recevrons aucun retard cette semaine dans la date de sortie de One Piece Capitulo 976.

Date de sortie de One Piece Capitulo 976

La date de sortie de One Piece Capitulo 976 est confirmée le 30 mai 2021. Maintenant que la série a commencé à progresser à un rythme plus rapide, les fans sont très intéressés par l’intrigue. Le manga avait franchi la barre des 1000 chapitres, tout comme l’anime. En regardant en arrière, nous remarquerons que tout le voyage était une montagne russe émotionnelle et en valait vraiment la peine. Pour en savoir plus sur toute mise à jour liée au chapitre / épisode One Piece, assurez-vous de rester avec nous car nous vous fournissons les nouvelles les plus fiables et cohérentes qui soient.

Aperçu pour Capitulo 976 –

Où regarder One Piece Capitulo 976 au plus tôt?

FUNimation, AnimeLab et Crunchyroll sont quelques plateformes légales et officielles sur lesquelles vous pouvez voir les derniers épisodes de One Piece, y compris One Piece Episode 976. Pourquoi choisir les sites officiels que vous demandez? car il soutient la cause et les efforts de la production, du créateur et du personnel de l’anime. Nous condamnons vivement l’utilisation de plates-formes illégales qui vous fournissent tous les épisodes de votre anime préféré car elles ne prennent pas en charge le créateur.