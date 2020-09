One Piece: calendrier et où lire le chapitre 990 du manga

Tous les protagonistes de « Une pièce » se sont réunis à nouveau Onigashima, quelque chose que les fans de manga n’ont pas vu depuis l’arche antique de l’île Fishman. Maintenant que les gousses rouges doivent faire face Kaido et Jack, le reste des alliés est resté pour vaincre le reste des subordonnés de la empereur, parmi lesquels se trouvent les Donateurs, les calamités et le plus si effrayant Grosse maman, qui n’arrête pas de subir une humiliation après l’autre.

Quand: dimanche 13 septembre

Heure: 18h00 en Espagne

Première fois en Amérique latine: Mexique 11H00, La Colombie 12h00, Chili 13h00, Argentine 14h00

11H00, 12h00, 13h00, 14h00 Le chapitre peut être lu sur Manga Plus.

Personne n’en doute Chapeau de paille sont extrêmement solides – et encore plus depuis Jinbe les a rejoints – mais il est choquant de voir à quel point il est impossible d’humilier un Yonkou encore et encore. Le travail conjoint de tous est ce qui leur a permis de s’en débarrasser si facilement, il est donc possible que, comme cela s’est produit avec Avirons dans Écorce de thriller, Linlin être l’ennemi à battre pour lequel ils ont besoin d’unir leurs forces s’ils veulent y mettre fin.

Seront-ils capables Luffy et Zoro atteindre Kaido au sommet de l’île? La vérité est que l’épéiste a déclaré qu’il voulait aider son capitaine au combat, il est donc possible qu’il soit en mesure d’accomplir le même exploit que Oden fait il y a vingt ans. Quoi qu’il en soit, il est clair que la guerre de Onigashima Ce sera la plus grande bataille qui ait été vue jusqu’à présent, donc les combats futurs qui seront vus dépasseront les attentes des fans.

