One Piece 987 sera dechirant previent Ken Takano,une date de sortie presque annoncé

One Piece Chapitre 987 serait un déchirement après que l’éditeur de la série manga ait taquiné ce qu’il ressentait après avoir lu le prochain épisode.

Ken Takano a révélé qu’il avait pleuré en lisant le prochain chapitre de One Piece , qui serait le chapitre 986. Cependant, il semblait que l’éditeur avait mélangé les dates de sortie du prochain épisode et avait effacé qu’il faisait référence au chapitre 987 de One Piece .

C’était la première fois qu’un éditeur prévenait à l’avance de l’histoire du manga. Bien que la série ait montré sa juste part de caractéristiques émotionnelles, il était sporadique qu’un éditeur en parle.

Un prétendu épisode émotionnel à venir

Pour célébrer le 23e anniversaire du manga, quelques éditeurs sont allés vivre pour faire du battage sur la franchise. Ici, Takano a révélé que le nouveau chapitre l’avait amené aux larmes.

Comme le nouveau chapitre à venir est 986, les fans ont largement cru qu’il en parlait. Cependant, le traducteur de fans, Artur – Bibliothèque d’Ohara, a déclaré qu’il faisait référence à autre chose , a noté Comicbook .

“J’ai donc parcouru le passage où l’éditeur d’Oda parle de déchirer et bien qu’il soit facile à rater, Iwasaki a brièvement dit que cela devrait être dans le ‘problème suivant le saut suivant'”, a expliqué le fan dans un tweet. «Cela impliquerait que ledit chapitre émotionnel est le chapitre 987, et non le chapitre 986, une différence importante.»

L’utilisateur de Twitter Sandman_AP a également ajouté que c’était la première fois que Takano révélait que le chapitre 987 de One Piece l’avait fait pleurer depuis qu’il était devenu l’éditeur du manga .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ONE PIECEスタッフ公式 (@onepiece_staff) le 21 Juil. 2020 à 8 :12 PDT



«Il y a cinq minutes, le rédacteur en chef de ONE PIECE Takano a révélé en direct qu’il était ému aux larmes après avoir lu le chapitre suivant (986)», a-t-il déclaré. «C’était la première fois pour lui de verser des larmes depuis qu’il était devenu rédacteur en chef de l’OP. Je me demande à quoi ressemblera le prochain chapitre. »

Qu’est-ce qui a fait pleurer Takano?

Cependant, les fans ne devraient prendre cette hypothèse qu’avec un grain de sel car rien n’est encore confirmé. L’arc de Wano a présenté quelques morts, des retrouvailles et des flashbacks .

Ce n’est donc pas loin qu’il présentera un autre épisode émotionnel. Takano ne savait même pas s’il pleurait des larmes de joie ou de tristesse.

Selon Epic Dope , la raison possible pour laquelle Takano a pleuré était que Luffy aurait finalement obtenu quelque chose qu’il attendait depuis longtemps . Cela peut aussi signifier que quelqu’un s’est sacrifié.

Eiichiro Oda a récemment surpris les fans avec une illustration One Piece pour marquer l’anniversaire de la série manga. Cela a rapidement donné naissance à de nombreuses théories et spéculations faites par les fans sur ce qui pourrait se passer ensuite.

Pendant ce temps, la diffusion en direct présentait les acteurs de la voix derrière Luffy (Mayumi Tanake) et (Ussop) Kappei Yamaguchi. Il reste à voir quand le chapitre 987 de One Piece sortira, mais le chapitre 986 devrait sortir le 2 août.