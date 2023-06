One : la série dramatique de Formule 1 dirigée par Felicity Jones établit sa marque pour la télévision

Dans une première collaboration du genre, la Formule 1 s’aventure dans le domaine de la télévision scénarisée, approuvant sa première série officiellement sanctionnée. L’actrice nominée aux Oscars Felicity Jonesconnue pour ses rôles dans des films comme Rogue One: Une histoire de Star Wars et La théorie de tout, est sur le point de jouer et de produire la prochaine série, bien nommée « One ». La série vient de la maison créative de Bedrock Entertainment, une entreprise récemment formée impliquant Tony To, Dan Sackheim et ITV Studios America, et sera leur première grande série. Le développement de Un signifie une avancée capitale pour Bedrock Entertainment, démontrant sa capacité à attirer des talents de premier plan et des marques mondiales pour ses projets, comme le rapporte Deadline.

Production exécutive pour Un sera partagé par Tony To pour Bedrock, Dan Sackheim et Philippe Maigret, président et directeur général d’ITV Studios America. Felicity Jones, avec son frère Alexander Jones, produira sous leur bannière Piecrust Pictures. Jones a exprimé son enthousiasme pour le partenariat unique avec la Formule 1 et l’opportunité de créer un spectacle dans le monde à enjeux élevés de la F1. Elle a également partagé son enthousiasme à l’idée de travailler avec les équipes talentueuses de Bedrock Entertainment et de la Formule 1.

Tony To a fait écho aux sentiments de Jones, louant la passion collective de l’équipe derrière Un. Il a exprimé son empressement à dépeindre les personnages et les événements en coulisses du sport complexe qu’est la F1, et à saisir sa portée et son ampleur massives. Isabelle Stewart, responsable du contenu original chez Formula 1, est également intervenue, louant Jones comme l’une des actrices les plus talentueuses et engageantes au monde. Elle a exprimé son enthousiasme à l’idée de s’associer à Jones, To, Maigret, Fergus et Ostby pour faire découvrir le monde glamour, sous pression et compétitif de la Formule 1 au public du monde entier.

Un est une vision lente du monde rapide de la F1

L’intrigue de Un se concentre sur l’ascension turbulente d’une équipe familiale fictive de Formule 1. Cette équipe est aux prises avec des personnalités dynamiques, des rivaux en constante évolution et des enjeux de plusieurs millions de dollars. Fidèle à ses racines, la série fusionnera des éléments de fiction avec le monde factuel de la Formule 1. La saison 2023 de F1, avec ses 23 courses programmées, servira de toile de fond à la série. Les responsabilités de rédaction et de production exécutive de Un ont été épaulés par le duo nominé aux Oscars Mark Fergus et Hawk Ostby, célébrés pour leur travail sur Enfants des hommes, Homme de feret L’étendue. Leur participation dépend de la résolution de la grève des écrivains en cours.

Felicity Jones est actuellement représentée par WME, Independent Talent et Peikoff Mahan. En attendant le lancement de Un, la série promet d’offrir à son public une promenade exaltante dans le monde à indice d’octane élevé de la Formule 1. Elle le fera en mélangeant le frisson du sport avec un récit captivant et un casting exceptionnel. Les fans du monde du sport automobile et de l’industrie du divertissement suivront sûrement celui-ci de près pour voir comment cette entreprise innovante se déroule.