ONE: Demetrious Johnson se battra pour le titre de poids mouche le 24 février

Dix mois après le premier rendez-vous prévu, le champion poids mouche Adriano Moraes et le vainqueur du tournoi et ex-champion UFC Demetrious Johnson rattrapent leur combat. Le duel doit avoir lieu à Singapour le 24 février.

Alors peux Demetrious Johnson (30-3-1) a également établi son règne au ONE Championship après l’UFC. Le joueur de 34 ans est passé de l’UFC à ONE Championship il y a deux ans en échange de Ben Askren après avoir perdu son titre de poids mouche contre Henry Cejudo.

Auparavant, « Mighty Mouse » est devenu le premier champion poids mouche de l’histoire de l’UFC en 2012 et a établi l’un des nombreux records de l’UFC avec onze défenses de titre consécutives. L’Américain a été dans la cage trois fois à ONE et a remporté un Grand Prix dans sa catégorie de poids avec un étranglement arrière nu contre Yuya Wakamatsu et des points remportés sur Tatsumitsu Wada et Danny Kingad.

Maintenant il fait face au champion Adriano Moraes (18-3). Le Brésilien de 31 ans a déjà remporté le titre d’organisation des poids mouches à trois reprises, mais ne l’a jamais détenu longtemps et l’a perdu dans sa première ou sa deuxième défense. En janvier 2019, il a repris la ceinture lors d’un match revanche contre Geje Eustaquio, contre qui il avait perdu le titre six mois plus tôt, et a ainsi remporté la trilogie.

Le combat pour le titre aurait dû avoir lieu en avril, mais a ensuite été annulé par ONE en raison de la pandémie corona. Le duel sera désormais reprogrammé le 24 février 2021.

