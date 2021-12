One Day : le film émotionnel d’Anne Hathaway sur Netflix aura désormais sa série

Tout au long de sa carrière, Anne Hathaway Elle a joué dans des dizaines de succès sur grand écran qui l’ont amenée à remporter plusieurs statuettes. Et de cette façon, il a rapproché ses fidèles téléspectateurs de nouvelles des histoires qui bougent. L’un d’eux est Un jour, le film dramatique qui peut être apprécié dans Netflix. Et à la surprise de beaucoup, la fiction aussi maintenant aura sa version au format série.

En juin 2009, David Nicholl a publié son roman intitulé pour Hispanoamerica comme Toujours le même jour. Ce que l’auteur ne savait pas, c’est qu’elle deviendrait plus tard l’une des histoires romantiques préférées des utilisateurs du géant du streaming. C’est que trois ans plus tard, il décide lui-même d’adapter le scénario pour le grand écran et de fusionner avec la réalisation de Scherfig solitaire pour mener à bien le projet.

Le film Focus Features met en vedette Hathaway avec Jim Sturgess. Ils jouent Emma déjà Dexter respectivement, deux jeunes qui se sont rencontrés le 15 juillet 1988, juste le jour de l’obtention de leur diplôme. Chacun d’eux avait des rêves très différents et ils ont donc choisi de suivre leur propre chemin. Mais d’abord, ils ont convenu de se rencontrer le même jour chaque année pour parler de leur vie.

Dix ans après cette adaptation, Netflix a décidé d’aller plus loin et de préparer une série basée sur le même livre. Son synopsis officiel se lit comme suit : D’après le roman à succès de David Nichollls. Une histoire d’amour épique et tragi-comique, chaque épisode rattrape les personnages centraux Em et Dex un jour particulier, le 15 juillet, alors qu’ils grandissent et changent, bougent ensemble et se séparent, éprouvent de la joie et du chagrin « .

La date de sortie sur la plate-forme du N rouge est à deviner. Et il semble que le projet commence à peine à prendre forme et que les détails fondamentaux restent à confirmer. Par exemple, on ne sait pas qui seront les protagonistes de cette histoire, ainsi que s’il y aura des hochements de tête ou des camées à Hathaway et Sturgess, ou s’il s’agira d’une adaptation complètement différente de celle qui est sortie il y a une décennie.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂