One Coming 2 America Tweet a vraiment secoué le point de vue d’Arsenio Hall sur la création d’une suite

Eddie Murphy se prépare à ramener le public dans le monde de Zamunda dans le rôle emblématique du prince Akeem Joffer dans le prochain Coming 2 Amérique. Arsenio Hall fait également partie de la suite, reprenant le rôle de Semmi, le meilleur ami et assistant d’Akeem. Dans une interview avec Complex, Hall a révélé le moment où il a réalisé qu’il devait prendre très au sérieux l’héritage du film précédent grâce au Tweet d’un fan.

« Quand vous faites quelque chose comme ça, c’est vraiment une histoire de narration. L’histoire, la suite de l’histoire, est vraiment parfaite et merveilleuse. J’adore ça. Je suis un grand passionné des médias sociaux. Eddie n’est pas tellement dans les médias sociaux. Un jour, nous sommes assis chez lui, et je regarde quelque chose. Je lis des trucs différents. Je suppose que j’ai dit quelque chose comme: « Wow ». Il a dit quoi?’ C’était quelqu’un qui tweetait en disant: « Ne vous foutez pas tous ». Je me suis dit: « Je n’y ai jamais pensé de cette façon. » Je n’ai jamais pensé [about it like that]. Voici ce que j’ai retenu de tout le tweet: «C’est notre film. Mon papa nous faisait regarder ça une fois par an comme le magicien d’Oz à la maison. Don’t you all fuck it up … ‘Je n’avais jamais pensé au fait que cela comptait beaucoup pour les gens, et ils ont mis cela dans nos bras et ont dit: « Prends soin de ça et fais-le bien, vous tous . » Cela m’a secoué, mais je vais vous dire ce que cela a fait. Cela m’a incité à lire le script trois fois de suite et à dire: « Laisse-moi me préparer pour cette merde. »