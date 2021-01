One Black Panther 2 Star est prêt à ramener Chadwick Boseman avec CGI

Depuis son décès tragique l’année dernière, les fans se demandent comment Marvel abordera l’absence de la star principale Chadwick Boseman dans la prochaine suite Panthère noire 2. Alors que beaucoup sont catégoriquement contre le fait de ramener T’Challa de Boseman avec l’utilisation de CGI, l’actrice Angela Bassett, qui joue l’ancienne reine Wakandan et la mère de T’Challa dans le premier Panthère noire, semble un peu plus ouvert à l’idée. Bien que Bassett admette qu’elle n’avait pas envisagé l’idée auparavant, elle pense qu’il pourrait y avoir une explication dans l’univers pour expliquer pourquoi T’Challa est maintenant une création générée par ordinateur.

« C’est intéressant. Eh bien, je n’avais pas pensé à cette idée, mais bien sûr, c’est Wakanda et ils sont, en termes de technologie, ils sont tellement en avance sur le reste du monde qu’ils pourraient apporter une partie de cela. «

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’elle veut nécessairement que cela se produise, l’actrice appelant plus tard Chadwick Boseman « complètement irremplaçable », faisant écho à un sentiment que beaucoup ont exprimé en discutant de son rôle dans Panthère noire refondu ou repensé avec CGI.

Alors que l’histoire de T’Challa venait juste de commencer, ramener Boseman avec CGI finirait probablement par se sentir superficiel et morbide. Dans tous les cas, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déjà confirmé qu’ils n’essaieraient pas de recréer Boseman avec la technologie pour Panthère noire 2, ils ne seront pas non plus refondus. « Nous n’allons pas avoir de CG Chadwick et nous ne refondons pas T’Challa », a récemment déclaré Feige. « Ryan Coogler travaille très dur en ce moment sur le scénario avec tout le respect, l’amour et le génie qu’il a, ce qui nous réconforte, donc il s’agissait toujours de faire avancer la mythologie et l’inspiration de Wakanda. Il y a aussi la tâche d’honorer et en respectant les apprentissages et les enseignements continus du Tchad. «

Chadwick Boseman est décédé tragiquement le 28 août à l’âge de 43 ans. La star de films tels que Panthère noire, 42 et Da 5 sangs luttait secrètement contre le cancer du côlon depuis quatre ans et mourut entouré de sa femme et de sa famille. Le réalisateur de retour Ryan Coogler avait prévu que la suite montre T’Challa grandir en tant que roi, révélant qu’il n’était pas au courant de la lutte de l’acteur et qu’il avait « passé l’année dernière à préparer, imaginer et écrire des mots pour lui dire [in the sequel], que nous n’étions pas destinés à voir « .

À la suite du décès de Boseman, il a été théorisé que Shuri de Letitia Wright, la sœur de génie de T’Challa, jouera un rôle beaucoup plus important dans le suivi, prenant peut-être même le rôle de Black Panther, comme elle le fait dans le des bandes dessinées. Alors que les détails officiels de l’intrigue restent rares, Narcos: Mexique La star Tenoch Huerto est en pourparlers pour jouer le principal antagoniste du film. Bien que le rôle reste actuellement un mystère, la spéculation a déjà commencé à se répandre selon laquelle l’acteur incarnerait Namor le Submariner, avec l’implication du roi atlante dans Panthère noire 2 avoir fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps.

Photographie principale sur Panthère noire 2 devrait débuter en juillet 2021, et la sortie du film est prévue le 8 juillet 2022. Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Winston Duke et Angela Bassett devraient tous revenir et reprendre leurs rôles, le réalisateur Ryan Coogler devant également reprendre la tête du projet. Cela nous vient grâce à Entertainment Tonight.

