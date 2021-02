One Avengers: le record du box-office de Endgame vient d’être cassé

Un particulier Avengers: Fin de partie Le record d’ouverture du box-office mondial a été épousseté. En l’état, l’événement massif de Marvel Studios reste le film le plus rentable de tous les temps avec 2,79 milliards de dollars. Cela étant dit, James Cameron prévoit de rééditer Avatar dans les salles avant l’ouverture des suites, ce qui pourrait très bien ramener le film révolutionnaire à la première place, détrônant Avengers: Fin de partie Dans le processus. Quant à savoir si cela se produira encore ou non, personne ne le pense pour le moment.

De la Chine Détective Chinatown 3 a rapporté 398 millions de dollars le week-end dernier, ce qui en fait le plus grand week-end d’ouverture jamais réalisé sur un marché unique. Avengers: Fin de partie détenait le record précédent à 357 millions de dollars. Le film Marvel Studios a ouvert ses portes en 2019, ce qui semble il y a une vie maintenant, grâce à la crise de santé publique. À l’époque, personne n’a pensé à entrer dans un théâtre à guichets fermés pour s’asseoir avec un groupe d’étrangers et partager une expérience théâtrale majeure. Que la Chine produise ce genre d’argent au box-office en 2021 est un gros problème.

En plus de tenir le plus grand week-end d’ouverture du box-office sur un marché unique, Détective Chinatown 3 détient également la plus grande ouverture de l’histoire chinoise. En outre, la comédie de copains, qui a été entièrement tournée avec des caméras IMAX, est la plus grande sortie IMAX chinoise, avec 23,5 millions de dollars. La Chine montre qu’il est possible pour les cinémas de se remettre de la pandémie, et les chaînes de théâtre nord-américaines en prennent note. Les analystes prédisent que les cinéphiles américains pourraient se retrouver en toute sécurité dans les salles d’ici la fin de l’été.

Alors que les prévisions pour les cinémas américains semblent bonnes en ce moment, cela pourrait changer à tout moment. Cela étant dit, il semble que les grands studios misent sur la possibilité d’ouvrir les cinémas au plus tard cet automne, bien que des studios comme Warner Bros.prévoient toujours le modèle de sortie hybride, qui voit leurs films 2021 faire leurs débuts sur HBO Max sur le le même jour, ils ouvrent dans les théâtres, donnant aux téléspectateurs la possibilité de regarder dans le confort de leur propre maison ou de se rendre dans les théâtres pour une expérience complète.

Pour la plupart, les cinémas chinois sont ouverts depuis l’été dernier. En conséquence, les studios commencent à voir la Chine comme un atout encore plus important que jamais pour les chiffres du box-office mondial. Quant à Marvel Studios qui tente de battre les derniers chiffres du box-office chinois, trois films sont prêts à être lancés. Veuve noire, Éternels, et Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont prêts à partir, mais attendent que les théâtres soient ouverts en toute sécurité. Dans l’état actuel des choses, le studio a toujours l’intention de sortir Veuve noire uniquement dans les salles en mai, ce qui peut ou non se produire. Deadline a été le premier à rendre compte des records du box-office chinois.

Sujets: Avengers 4, Box Office