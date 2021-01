Oncle Murda entre sur Megan The Stallion, 6ix9ine et Lil Wayne dans la chanson ‘Rap Up 2020’

Oncle Murda a tout de suite volé l’idée du rappeur Skillz de discuter de tous les événements de l’année dans une chanson de rap de fin d’année. Les deux ont fait des allers-retours à ce sujet il y a quelque temps.

Murda a laissé tomber sa chanson «Rap Up 2020» environ une heure et demie après le début de la nouvelle année et a évoqué Megan Thee Stallion, Lil Wayne, Boosie Badazz et Tekashi 6ix9ine. Murda a déclaré qu’il préférerait que Tekashi passe au-dessus de Pop Smoke, qui a été tué le 19 février 2020.

«Le Bien meurt jeune, ce n’était vraiment pas son heure / Lui étant mort, Tekashi encore vivant est un crime», cracha Murda. « Megan dit que Tory lui a tiré dessus, il dit qu’elle cappin ‘/ Les gens dans le camion avec eux m’ont dit ce qui se passait / Il voulait ce cul mouillé, elle ne lui en a pas donné / Il a blessé l’ego de Tory et c’est quand il a sorti une arme à feu », rappe Murda.

Comment aimez-vous la chanson et que pensez-vous de l’idée de Murda qui balaie Skillz?