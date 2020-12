Oncle Luke attrapé COVID au club de strip-tease

Luther Campbell n’est pas l’un des plus de 300 000 Américains à mourir du COVID.

Mais il est tombé assez malade et il blâme un voyage malheureux au club de strip-tease pour avoir attrapé le virus.

«Le mois dernier, un ami qui fêtait son anniversaire dans un club de strip-tease local n’arrêtait pas de faire sauter mon téléphone. Il ne cessait de me supplier de venir. Je me suis dit que j’entrerais pendant 15 minutes et que j’allais m’évader. Dès que je traversais le portes, c’était comme entrer dans une chambre de propagation de coronavirus », a écrit Oncle Luke dans le Miami New Times

« Tout le monde était fou et se saoulait. Presque personne ne portait de masque. Mes copains étaient tous face à moi. Les clients et les strip-teaseuses marchaient vers moi et me demandaient de prendre des selfies. Bien sûr, j’ai obligé quand ils m’ont demandé de le faire. enlevez mon masque. Même si j’avais l’impression que tout le monde dans le club était un porteur asymptomatique, je suis resté tard. «