Oncle Lucas, n’apparaîtra-t-il pas dans « Mercredi », la série Netflix ?

Le directeur Tim Burton fera ses débuts dans une série télévisée grâce à «mercredi” et, comment pourrait-il en être autrement, il le fera avec son style sombre particulier et plein de mystères grâce à la célèbre et folle famille Addams.

Nous savons tous qui sont les membres de ce noyau familial qui ont tant diverti le public mondial dans les années 60, donc lors de la première de sa bande-annonce, un certain détail a attiré notre attention, générant beaucoup d’incertitude concernant la série Netflix.

Tout au long du premier aperçu de la série qui sera diffusée en streaming, nous avons tous été témoins de la grande absence dans toutes les scènes : l’oncle Lucas, l’un des personnages principaux de l’histoire, n’était pas là.

C’est pourquoi la grande question se pose de sa présence ou non. Beaucoup pensent qu’une surprise peut lui être préparée ou qu’il n’a tout simplement pas été pris en compte.

Si vous voulez savoir tout ce qui, à l’heure actuelle, est connu sur le oncle lucas le « mercredi », n’hésitez pas à poursuivre la lecture de cet article.

L’ONCLE LUCAS APPARAÎTRA-T-IL LE « MERCREDI » ?

En raison de la grande absence dudit personnage dans la bande-annonce et les images promotionnelles, le média Vanity Fair a mené une interview avec les producteurs Miles Millar et Alfred Gough et a posé des questions à ce sujet.

Cependant, la réponse qu’ils ont donnée a laissé plus de doutes que de certitudes, mais a également fait voler un peu l’imagination des fans et créer des théories à ce sujet face à la première de cette production.

« Nous n’avons aucun commentaire sur l’oncle Lucas. Regardez la série »ont-ils commenté, laissant entendre qu’il pourrait y avoir quelque chose de spécial.

QUE SE PASSE-T-IL AVEC L’ONCLE LUCAS DANS LA SÉRIE NETFLIX ?

En attendant l’arrivée de la série sur Netflix, les fans de la série ont déjà créé quelques théories possibles à son sujet, que nous passerons en revue ci-dessous.

Rien de rien

Los seguidores más conformistas de la producción que está en camino se han mostrado un poco decepcionados al no ver a uno de los clásicos personajes de la familia Addams en el tráiler, por lo que consideran que los creadores, simplemente, tomaron la decisión de no tomarlo en compte.

Surprise dans l’interprétation

D’autre part, beaucoup considèrent que les réalisateurs de la série ont pris la décision de ne rien montrer sur lui car ce sera un acteur surprise qui le jouera et qui, sans aucun doute, excitera des millions de personnes à travers le monde. Certains pensent qu’il pourrait s’agir de Christopher Lloyd, un acteur qui a donné un aperçu de ce personnage dans les films des années 90, bien qu’il puisse y avoir un autre nom dans le dossier. Sera-ce Johnny Depp ?

Christopher Lloyd dans le rôle de l’oncle Lucas Addams (Photo : Paramount Pictures)

Est-il le méchant?

Pendant la bande-annonce, vous pouvez voir l’image d’un homme de dos regardant une maison en feu. Le fait que son visage n’ait pas été vu donne à imaginer un peu et arriver à la théorie qu’il pointe serait l’oncle Lucas, qui est maintenant mauvais et à l’origine d’une série de meurtres.

On ne sait pas qui est ce personnage, mais certains considèrent qu’il pourrait s’agir de l’oncle Lucas (Photo : Netflix)

La main droite

Dans cette production, le personnage de Merlina, joué par Jenna Ortega, sera le personnage principal de la série, car elle sera chargée de déchiffrer les mystères de divers meurtres, principalement celui qui s’est produit il y a 25 ans, et on pense que Oncle Lucas pourrait être indiqué pour l’accompagner, quelque chose comme Sabrina et son chat Salem dans la série des années 90.

Il est mort

Dans une partie de la bande-annonce de la série, on voit également Morticia dans un cimetière en train de déposer des pétales de rose sur une tombe, on pourrait donc soupçonner que cette personne décédée serait l’oncle Lucas, donc on n’y verrait pas sa présence.

Morticia dans une tombe. Serait-ce l’oncle Lucas ? (Photo : Netflix)

