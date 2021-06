« Once Upon a Time in Hollywood » présente la première avancée du roman

Quentin Tarantino a surpris ses fans l’année dernière en annonçant qu’il travaillait sur la novélisation de « Once Upon A Time in Hollywood », son dernier film en date, qui sera publié par la maison d’édition Harper Perennial et qui sort aujourd’hui un premier bande-annonce de ce projet particulier de l’un des cinéastes les plus influents de l’industrie cinématographique moderne.

Écrit et réalisé par Tarantino, le film nominé aux Oscars met en scène Leonardo DiCaprio dans le rôle de Rick Dalton, qui, avec son cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt), parcourt les chemins mystérieux de l’industrie du divertissement hollywoodienne pendant l’âge d’or du cinéma, en même temps que Sharon Tate est introduite en marge de l’histoire, qui se déroule avant les meurtres brutaux ordonnés par Charles Manson.

Margot Robbie, Al Pacino, Margaret Qualley, Damon Herriman, Bruce Dern, Dakota Fanning, Luke Perry et Kurt Rusell font partie de la mosaïque variée de personnages qui défilent dans « Once Upon A Time In Hollywood », dont la novélisation fait partie du contrat. depuis deux ans que Quentin Tarantino a signé avec la maison d’édition Harper Collins et dont les prochains projets littéraires n’ont pas encore été dévoilés.

L’adaptation littéraire de « Once Upon A Time in Hollywood » doit être mise en vente le 29 juin. L’équipe de Harper Perennial cherche donc à accroître les attentes de ses lecteurs potentiels en présentant une bande-annonce contenant du matériel jamais vu auparavant sur la bande. , y compris un dialogue de Herriman dans son incarnation en tant que Charles Manson.

Auparavant, Quentin Tarantino avait annoncé la possibilité de sortir le montage original de quatre heures de « Once Upon A Time in Hollywood », qui pourrait être réalisé via Netflix après l’accord que le service de streaming a récemment signé avec Sony. , sa date de sortie possible n’a pas été confirmée, s’il est prévu de sortir à court terme.

Début juin, Quentin Tarantino avait aussi sonné l’alarme de ses followers en assurant lors de sa participation au podcast « Pure Cinema » que les derniers films d’un réalisateur sont généralement les pires, et qu’il était tellement satisfait de « Once Upon A Time in Hollywood » qui pourrait bien être le dernier film qu’il réalise dans sa carrière.