Onam 2020: voici comment télécharger et envoyer des autocollants WhatsApp thématiques

Tous les Malayali du monde entier se réunissent pour célébrer le festival annuel des récoltes d’Onam. Le festival voit les gens faire Pookalam à l’extérieur de leurs maisons, ce qui est une belle conception de fleurs signifiant le festival. L’une des principales attractions d’Onam est Onasadhya, un grand festin servi sur une feuille de bananier.

Cependant, avec les restrictions de voyage sur place et le risque de congrégations au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, vous ne pourrez peut-être pas célébrer physiquement Onam avec vos proches.

Cependant, la joie peut être partagée numériquement, à l’aide d’autocollants WhatsApp colorés et interactifs. Voici comment télécharger des packs d’autocollants WhatsApp pour l’occasion, selon WhatsApp.

Comment envoyer des autocollants WhatsApp à thème

Étape 1: ouvrez WhatsApp sur votre appareil

Étape 2: Rendez-vous sur le contact de la personne à qui vous souhaitez envoyer un autocollant

Étape 3: Cliquez sur la section émoticônes dans l’écran de discussion

Étape 4: Accédez à la section des autocollants et cliquez sur l’icône ‘+’ dans le coin supérieur droit

Étape 5: Une série de packs d’autocollants apparaîtra. Vous pouvez faire votre choix d’ici

Étape 6: Une fois que vous avez trouvé l’autocollant souhaité, appuyez simplement dessus et le tour est joué, il sera envoyé

Cependant, il est possible que des packs de festivals spécifiques tels que les autocollants Onam ne soient pas disponibles sur WhatsApp. Si tel est le cas, vous pouvez suivre ces étapes pour obtenir de nouveaux packs sur le Google Play Store.

Étape 1: visitez le Google Play Store

Étape 2: Recherchez ‘Onam Stickers 2020’ ou ‘Onam WhatsApp stickers’ comme celui-ci

Étape 3: Téléchargez l’application depuis l’App Store et installez-la sur votre appareil

Étape 4: Une fois qu’il a été installé, cliquez sur le pack et sélectionnez ‘Ajouter à WhatsApp’

Étape 5: Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone

Étape 6: Appuyez sur l’icône emoji à côté de l’écran de chat

Étape 7: Appuyez sur l’icône des autocollants et sélectionnez l’autocollant Onam que vous souhaitez partager avec votre famille et vos amis à partir du pack nouvellement téléchargé

