On vous dit tous les détails de l’extension No Man’s Sky : Prisms

Nous avons maintenant No Man’s Sky: Prisms disponible au téléchargement, la nouvelle mise à jour gratuite pour le titre Hello Games.

Le patch 3.5 pour la gigantesque épopée spatiale est maintenant prêt à être téléchargé. Avec le nom de No Man’s Sky : Prismes, Une multitude de changements et d’améliorations nous attendent pour toutes les plateformes, bien que le PC et les consoles de nouvelle génération soient ceux qui en tirent le meilleur parti.

Comme vous pouvez le voir, le titre de Hello Games est très différent de ce que nous avions au moment de son départ il y a près de cinq ans. Pendant ce temps, ses développeurs ont continué à travailler et nous proposent plusieurs mises à jour gratuites, qui ont totalement changé la face du jeu.

Et à partir d’aujourd’hui, nous avons un nouveau patch qui vient grandement améliorer ses graphismes. Parmi les changements ajoutés, on retrouve le support SSR pour PlayStation 5, Xbox One X, Series X/S et PC. Cette technologie permet des reflets plus réalistes sur les surfaces de différents matériaux.

Et pas seulement cela, puisqu’un système d’éclairage volumétrique a également été finalement intégré, qui, ensemble, améliore l’éclairage de l’ensemble du jeu.

Aussi, si vous faites partie de ceux qui jouent à No Man’s Sky sur ordinateur, sachez que vous êtes désormais compatible avec le DLSS de Nvidia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, cette technologie permet d’étendre la résolution du jeu sans que les images n’en souffrent.

Outre les changements susmentionnés, nous trouverons d’innombrables petits ajustements tels que la fourrure pour les animaux, de nouveaux effets météorologiques, des environnements plus détaillés, la mise à jour du mode photo ou l’inclusion de montures volantes, entre autres.

No Man’s Sky: Prisms est maintenant disponible en téléchargement, étant une mise à jour totalement gratuite. Vous prenez déjà le temps de le télécharger, coupable.

Allons-y !