On verra l’arrivée de Just die déjà sur consoles

Le « avoir si je meurs » emprunte des chemins inexplicables … comme avec ce Just die déjà sur consoles, qui revient.

La vie passe, coupable, et nous nous fanons, comme une fleur dans le champ. Mais c’est maintenant quand plus de revenus pour éliminer le voyou que nous emportons à l’intérieur, et avec l’arrivée de Just die déjà sur consoles nous allons le pousser à l’extrême.

Eh bien, bien sûr, ses créateurs ne vont pas découvrir la formule du Coca-Cola avec ce titre. En fin de compte, il semble être l’un de ceux qui jouent le voyou, à l’exception du fait que vous êtes un vieil homme ici.

Ce qui se traduit par du mauvais lait, de l’eschatologie et des abats à parts égales. Parce que oui, étant vieux, vos affaires se cassent plus facilement que vous ne le pensiez. Et c’est là que réside la grâce. Ou peut-être pas, cela dépend de ce que vous souffrez. Bien que la souffrance des autres en pixels se passe toujours bien.

Et si c’est ce que vous aimez, alors vous n’avez aucune excuse pour vous en procurer. Après tout, malgré le fait qu’il n’était auparavant annoncé pour PC que via Steam, vous pouvez désormais en profiter sur toutes sortes de consoles.

Eh bien, pas tous les types. Un Atari ne le déplacera pas, mais une Nintendo Switch, une PlayStation 4 et une Xbox One le feront, des plates-formes qui l’accueilliront à bras ouverts.

Nous avons seulement besoin de connaître une date de sortie, mais cela, chers coupables, viendra à un autre moment. Ce titre retient-il votre attention? Souhaitez-vous essayer?