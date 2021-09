On se souvient des 5 meilleurs films de Keanu Reeves pour son anniversaire !

REV'IT! Vapor 2 pants, Pantalon moto en textile hommes, Noir longues

Vapor 2 pants Noir longues Un successeur se doit d'être meilleur que son prédécesseur. Sauf en matière de films. Le Vapor 2 Pants n'a pas été conçu à la sauvette et devrait donc être bon, au propre et au figuré. Si on le compare à son prédécesseur, la matière stretch PWRI500D a été rapprochée de l'aine. Pour créer encore plus de liberté de mouvement. La protection de PWRIshell 500D et de ripstop n'a fait l'objet d'aucune modification, ce qui implique d'emblée que l'extérieur du Vapor 2 est, dans son ensemble, résistant à l'usure et aux déchirures. En-dessous -ou plutôt, à l'intérieur- une membrane Hydratex® intégrée, étanche et respirante, offre un niveau de polyvalence et de compétences indubitable pour une utilisation durable. D'autant plus qu'il dispose d'une doublure thermique amovible grâce à sa tirette qui vous donnera l'opportunité de l'emmener en balade tout au long de l'année. Parfaitement, grâce également à ses tirettes de ventilation relativement longues au niveau des cuisses. REV'IT ! n'est pas fan de drapeaux qui flottent au vent, c'est pourquoi le Vapor 2 présente une coupe à l'allure de course. Pas besoin d'un chausse-pied pour l'enfiler mais il se porte bien ajusté. Raison pour laquelle il est équipé de sangles et de bandes de réglage et qu'il dispose de protections de genoux SEEFLEX™ niveau 2, homologuées CE, dans des pochettes réglables. Tout comme la paire de protections de hanches de type SEESMART™ niveau 1, homologuées CE également. Pour le reste, le Vapor 2 brille par sa qualité, propre à REV'IT ! Chose qui nous semble évidente mais qui n'est pas toujours d'actualité. Mais bon… un dos plus long, des panneaux de stretch, un empiècement au niveau du séant pour plus d'adhérence, la fermeture à glissière YKK à l'avant (fermé c'est fermé !), sa facilité à l'enfiler et à l'ôter, ses deux poches, le souci du détail… nous sommes séduits. La veste assortie porte le même nom et les tirettes de connexion sont faites pour les combiner, quoiqu'il soit également compatible avec n'importe quelle autre veste de la gamme REV'IT ! Il y a des vêtements qui servent à entretenir et des vêtements qu'il faut entretenir. Des vêtements moto de qualité et solides sont un investissement en ce qui concerne le confort et la sécurité de soi. Alors investissez aussi après votre achat dans l'entretien de ceux-ci et profitez pleinement de vos affaires.Vous trouverez nos meilleurs conseils et astuces sur cette page d'entretien.