On sait déjà où voir la cinquième saison de My Hero Academia

Nous savons déjà où voir la cinquième saison de My Hero Academia en Espagne. Ce sera Crunchyroll qui l’amènera dans notre pays en diffusion simultanée.

Maintenant oui, coupable. Nous avons déjà la confirmation officielle sur où regarder la cinquième saison de My Hero Academy en Espagne. Cela a coûté un peu plus cher car l’annonce initiale n’a pas été faite pour tous les territoires. Mais enfin, nous aurons une diffusion simultanée dans notre pays légalement et en espagnol.

Le responsable de ce déploiement sera à nouveau Crunchyroll. Le service d’animation en streaming apportera les épisodes de cette cinquième saison à partir de demain, 27 mars, en même temps qu’au Japon.

L’annonce initiale mettait en garde contre l’arrivée de l’anime dans certains territoires, dont les États-Unis, le Canada, le Mexique ou la Finlande. Cependant, l’arrivée sur le territoire espagnol était toujours dans les airs. Cependant, à la fin, la diffusion simultanée sera donnée dans presque toute l’Union européenne, en Amérique, en Afrique et dans certains pays d’Asie. Il devient ainsi l’un des plus populaires de cette saison printanière sur Crunchroll.

La vérité est que regarder l’anime de Boku no Hero (My Hero Academia) est un peu compliqué. Crunchyroll n’a que la dernière saison à son actif, tandis que d’autres plateformes, comme Netflix, n’en ont que la première. Bien sûr, les films vont dans d’autres directions puisque le dernier est sorti en salles relativement récemment par la main de Selecta Visión.

Avec l’arrivée de cette cinquième vague d’épisodes, le service anime va prendre les devants à cet égard et nous offrira, à jour, ce qui se passe déjà au Japon. Nous verrons si les choses continuent comme ça puisque nous avons une saison d’anime printanière assez intense. Qu’allez-vous voir d’autre, coupable?