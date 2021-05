On pourrait en savoir plus sur Zelda: Breath of the Wild 2 à l’E3 2021

Un nouveau rapport sur La légende de Zelda: le souffle de la nature 2 Oui E3 2021 a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de Nintendo Switch et de Nintendo Switch Lite.

En bref, il semble que The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 ne sera pas seulement présent à l’E3 2021 le mois prochain, mais il y aura également plusieurs jeux de Zelda.

Le rapport provient de l’expert de l’industrie Jeff Grubb, qui a noté qu’il était certain à 51% que Breath of The Wild 2 sera à l’E3 2021 Nintendo Direct, et sinon, il refera surface quelques semaines après l’E3 2021.

À cette fin, Grubb a déclaré que nous devrions entendre parler des plans E3 2021 de Nintendo plus tard cette semaine, et que sa Nintendo Direct viendra après les émissions E3 d’Ubisoft et de Xbox. En outre, Grubb espère que Nintendo sortira avec plus de Zelda que juste Breath of The Wild 2, et aussi beaucoup de nouvelles de Metroid.

Quant à Breath of The Wild 2, nous n’avons pas vu le jeu depuis que Nintendo a révélé la suite à l’E3 2019. En fait, Nintendo n’a à peine dit un mot sur le jeu que de noter qu’il est en développement.