On peut profiter de la présentation de Capcom à l’E3 2021

La société japonaise est la dernière à s’inscrire à l’E3. Nous pouvons profiter de l’événement Capcom à l’E3 2021 avec de multiples nouveautés.

Oui, coupable. Les créateurs mythiques d’œuvres de rêve comme Devil May Cry 5 ou le récent Resident Evil Village arrivent également à l’E3. Nous verrons Capcom à l’E3 2021, même s’il sera le dernier à diffuser son émission avec l’actualité de ses franchises, rejoignant déjà une infinité d’éditeurs qui feront de même dans les prochains jours.

C’est le même éditeur qui l’a confirmé il y a quelques minutes par son intermédiaire compte Twitter americaine. L’événement aura lieu le lundi 14 juin à 14h30 (pour nous à 23h30) et sera diffusé sur Twitch, YouTube, Facebook et Twitter dans les comptes E3 spécialisés respectifs.

Rejoignez-nous pour la vitrine Capcom à # E32021 pour des nouvelles sur notre dernière gamme de jeux, y compris : Les Chroniques du Grand As procureur

Histoires de chasseurs de monstres 2

Monster Hunter Rise

Village maléfique résident 📅 14 juin à 14 h 30 HAP pic.twitter.com/X1K882Ew8f – Capcom États-Unis (@CapcomUSA_) 8 juin 2021

Une brève présentation accompagne le tweet d’annonce indiquant que nous pourrons voir des nouvelles sur des jeux tels que The Great Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rise ou Resident Evil Village. On imagine que la plupart des annonces faisant référence à ces jeux auront à voir avec les DLC et les pass d’extension, pour voir avec quoi ils nous surprennent.

En revanche, l’éditeur devrait annoncer de nouveaux attentats lors de la présentation. On rêve d’annoncer le remake tant attendu de Dino Crisis, quelque chose d’Onimusha et, pourquoi pas, puisque rêver est gratuit, quelque chose sur un nouveau Viewtiful Joe.

Tu sais, coupable. Ce lundi vous avez un rendez-vous incontournable avec Capcom et son événement. De 45Secondes.fr, nous vous tiendrons informés de tout ce qui se passe dans cet E3 bavard. Ne nous perdez pas de vue et vous ne manquerez de rien !