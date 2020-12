"On peut être des héros": Bande-annonce du nouveau film de super-héros de Netflix

Les films de super-héros sont populaires auprès des jeunes et des moins jeunes, mais la jeune génération en particulier sera ravie du nouveau film Netflix « We Can Be Heroes ». Dans ce document, les enfants des super-héros prennent la barre et sauvent la terre d’une grande menace. Un premier trailer suscite l’anticipation.

Même si l’accent est mis sur les petits héros, les parents en particulier ont un casting de premier ordre: Pedro Pascal (« The Mandalorian »), Christian Slater (« Entretien avec un vampire ») et Priyanka Chopra Jones (« N’est-ce pas romantique? ») affinez le casting de « We Can Be Heroes ».

Les enfants de super-héros sauvent le monde

Et c’est de cela qu’il s’agit: les Heroics, un groupe de héros dotés de super pouvoirs, protègent la terre du danger. Cependant, lorsque des envahisseurs extraterrestres envahissent, les membres sont capturés. Le gouvernement garde les enfants des Héroïques dans une cachette sûre pour leur propre protection. Mais les enfants de Missy Moreno ne veulent pas se tourner les pouces pendant que leurs parents sont en danger. Ils font équipe et accomplissent des choses vraiment héroïques grâce au travail d’équipe et à leurs super pouvoirs.

Le réalisateur Robert Rodriguez est dans son élément

L’histoire vous semble-t-elle familière? Pas étonnant, car Robert Rodriguez dirige. Le réalisateur américain a déjà implémenté avec succès la trilogie « Spy Kids » en tant que réalisateur et producteur. En 2005, il a également reniflé l’air de super-héros avec le film pour enfants « Les aventures de Sharkboy et Lavagirl ».