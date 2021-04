On peut déjà voir la première image d’Aloy dans Fortnite

Après avoir vaincu les dinosaures mécanisés, nous verrons Aloy dans Fortnite comme un nouveau skin que les joueurs peuvent obtenir.

Si vous souhaitez vous imprégner davantage de l’univers post-apocalyptique d’Horizon, vous pouvez tuer le désir grâce à Fortnite. Oui, coupable, nous pouvons être Aloy dans Fortnite, le personnage emblématique d’Horizon: Zero Dawn et sa future suite Horizon: Forbidden West. Vous pouvez voir la première image sur ces lignes.

Le protagoniste du jeu PlayStation 4, et le prochain opus pour PS5, a non seulement cette image, mais aussi l’ensemble complet. Il sera disponible lorsque le personnage arrivera à la célèbre bataille royale d’Epic Games.

Vous pouvez le voir en dessous de ces lignes, avec l’apparition du protagoniste dans le jeu vidéo, ainsi que son animation Heart-rizon, le Blaze Canister, sa lance emblématique, l’arme Shield-Weaver et l’une des créatures si caractéristiques du Jeu vidéo de guérilla, le Glinthawk.

L’ensemble Aloy a été décrypté il y a quelques minutes! pic.twitter.com/NQSBFQBmbA – ShiinaBR – Fuites Fortnite (@ShiinaBR) 13 avril 2021

On savait déjà l’arrivée du personnage de Sony Interactive Entertainment dans le jeu vidéo compétitif. Il perpétue la tradition d’incorporer de grands protagonistes d’autres marques très pertinentes de sa propriété.

Quel Square Enix et d’autres entreprises ont également imité. Dans le passé, nous avons vu Lara Croft, Master Chief of Halo et, de même, d’autres qui ont généré un certain rejet comme la danse déjà controversée de Kratos de God of War.

Le compte Twitter lui-même assureDe même, il pourrait y avoir une variante d’Aloy qui est exclusive aux consoles PlayStation, même PS5 si c’était le cas. Quelque chose qui se souviendrait comme une manœuvre commerciale de la deuxième variante que Kratos de GoW avait à l’époque avec la saison 5 du jeu.