On peut déjà dire que le coronavirus est sorti d’un laboratoire: comment une « fake news » cesse de l’être

Nous vivons à une vitesse vertigineuse depuis plus d’un an. Les vérités acceptées par une grande partie de la classe politique et médiatique se transforment rapidement en faits douteux lorsqu’elles ne sont pas ouvertement erronées. Un consensus social qui paraissait autrefois solide comme un rocher s’effondre comme un sucre d’un mois à l’autre. Aujourd’hui, le monde est plus



liquide



que nous ne le devons jamais et tous à un étrange coronavirus. Un coronavirus pas du tout inconscient de la dynamique centrifugée de l’opinion publique et scientifique. Le meilleur exemple: le débat sur votre



vrai



Origine.

En quoi consiste



. Nous le résumons brièvement dans cet article. La possibilité que le virus de Wuhan soit sorti « d’un laboratoire », intentionnellement ou accidentellement, a hanté certains secteurs des médias depuis le premier jour, à de nombreuses reprises pour des raisons politiques. La version la plus acceptée par la communauté scientifique indiquait cependant une transmission animale et naturelle. À tel point que pendant des mois la «théorie du laboratoire» est devenue tabou, le genre de complot qui remue une minorité en arrière-plan.

Jusqu’aujourd’hui.

Le changement



. Une lettre publiée dans Science il y a quelques semaines a changé le prisme médiatique sous lequel la théorie du laboratoire était interprétée. Dans ce document, certains scientifiques ont montré leur soutien à l’origine (accidentelle) dans l’un des centres de recherche de Wuhan. La lettre avait une continuité dans d’autres articles réévaluant la validité de la thèse et dans une couverture médiatique assez étendue (défendue par un média aussi apparemment respectable que le Washington Post). En quelques jours, la théorie est passée d’une extravagance paranoïaque à une idée acceptable dans l’arène publique.

Aujourd’hui, il existe déjà d’innombrables articles expliquant en quoi il consiste, pourquoi il est valide, pourquoi il est profondément erroné, pourquoi il ne fournit aucune preuve que nous n’avions pas déjà en février 2020, pourquoi il doit être pris en compte et pourquoi le simple La possibilité que ce soit réel nous embarrassera dans quelques mois. C’est-à-dire,



il y a de tout



. Mais on en parle non pas comme un tabou mais comme une possibilité (plus réelle ou irréelle).

Le mal à l’aise



. L’intéressant vient ici. Depuis que le consensus a changé (bien que les faits n’aient pas beaucoup changé), les fact-checkers se sont retrouvés dans une position délicate du jour au lendemain. Rappelons-nous: à partir de 2016, toutes les plateformes sociales, Facebook et Twitter en tête, ont mis en place des avis de contenu «non vérifié» ou faux, quand elles ne l’ont pas retiré; En cours de route, des médias spécifiquement dédiés à expliquer à leur public ce qu’est un canular et ce qui ne l’est pas sont apparus (nous en parlons longuement dans cet article).

C’est vrai



. En avril de l’année dernière, Facebook a censuré tout le contenu lié à la «théorie du laboratoire» comme une conspiration et de fausses nouvelles. Maintenant et au milieu des médias se tournent vers la théorie du laboratoire, un porte-parole de l’entreprise a déclaré:

À la lumière des recherches en cours sur l’origine du COVID-19 et après consultation d’experts en santé publique, nous arrêterons de censurer l’affirmation selon laquelle le COVID-19 est d’origine humaine … Nous continuons à travailler avec des experts en santé publique pour suivre le naturel l’évolution de la pandémie et actualiser régulièrement nos politiques à mesure que de nouveaux faits et tendances émergent.

Traduit: ce qui, il y a un an, était une « fake news » aujourd’hui est simplement « news ». Le changement est radical. Facebook est passé de 0 à 100 en quelques jours. Ce n’est pas que la plateforme permette désormais une discussion ouverte sur la possibilité que le virus quitte un laboratoire (par accident et sans volontariat, puisque du moins c’est l’hypothèse la plus répandue), mais plutôt qu’elle acceptera la validité de son «origine humaine « , prémédité et consciente. C’est un saut si remarquable que cela brouille complètement son rôle de vérificateur de faits.

Qu’est-ce qu’un fait?



Car cette question, la clé de voûte du journalisme ou la méthode scientifique, prend une pertinence particulière lorsqu’un agent assume l’autorité pour la déterminer. À peu près à la même époque, Vox, l’un des médias numériques les plus lus aux États-Unis, mettait à jour un article publié en mars 2020 dans lequel il expliquait toutes les «théories du complot» entourant le coronavirus, y compris son origine dans un laboratoire. Encore une fois, ce qui était un peu moins que du non-sens



devenu



dans un débat pour prendre en compte:

Depuis que cet article a été publié en mars 2020, le consensus scientifique a changé. Certains experts affirment aujourd’hui que la «théorie du laboratoire» mérite d’être étudiée, parallèlement à la théorie de l’origine naturelle. Le texte de cet article a été mis à jour en avril 2020 pour refléter cette réflexion scientifique, mais n’a pas été mis à jour depuis.

La politique



. Et pourquoi ce virage se produit-il précisément maintenant? En partie parce que le climat politique a changé. Pendant des mois, l’hypothèse de laboratoire a été défendue par l’un des politiciens les plus enclins au mensonge et aux fausses déclarations de toute l’histoire: Donald J. Trump. Sa défense (plus idéologique que scientifique) a délégitimé toute la théorie. Aujourd’hui, c’est l’administration Biden (revêtue d’une patine de respectabilité et de légitimité plus large) qui la pousse en public, ce qui a élargi le champ de l’acceptable (et ému la presse).

Terrain compliqué



. Au cas où un an et demi d’épidémie n’aurait pas suffi, l’évolution de la théorie du laboratoire (de la thèse interdite à la possibilité acceptable) illustre à quel point l’idée de «faits objectifs» est glissante. Les informations circulent souvent sur des bases plus complexes que la «vérité» ou le «canular». Il existe des cadres d’interprétation, des récits intéressés, des arêtes et des nuances qui rendent difficile la clarification des «faits», la mise en place de l’actualité en deux catégories binaires, encore plus à une époque d’informations précaires et changeantes comme une pandémie.

Si quoi que ce soit, la «vérification» contribue à créer un faux sentiment de certitude qui délégitime la presse et la science lorsque le consensus change (quand ce qui semblait «vrai» hier devient «et si?»).



Comme il l’explique



le journaliste



Sergio Ferrer



La montée et la chute de la «théorie de laboratoire» est plus un phénomène social que scientifique (les preuves sont les mêmes que celles que nous avions déjà), mais avec lequel nous vivons depuis un an. La presse et



la science



ils se joignent avec enthousiasme au nouveau grand consensus, de peur d’être exclus. Une dynamique qui n’est pas aussi étroitement liée à la vérité qu’aux cycles médiatiques.

Image: GTRES



Newsletter aimant