"On oublie qu’il y a un agresseur qui est responsable": Patricia Balderas Castro, réalisatrice de ‘Maintenant que nous sommes ensemble’

Avenue Insurgentes, Calzada de Tlalpan, le centre historique. Minibus, métrobus, le métro. Ce sont des lieux et des moyens de transport à Mexico, une ville qui ne se repose jamais, vit de manière accélérée et à tout moment de la journée, n’importe où, Le harcèlement de rue des femmes se produit sans discrimination. Plus qu’on ne le pense.

Harceler les femmes quel que soit leur âge semble être dans l’ADN des hommes de la capitale. Depuis des décennies, il est normal de violer les filles, les adolescents, les jeunes et les adultes sur la voie publique ou dans les transports publics. Ces agressions, issues d’une éducation machiste qui agit en toute impunité, sont au centre du documentaire Maintenant que nous sommes ensemble de Patricia Balderas-Castro.

Plusieurs autres émergent de ce thème qui nous obligent à réfléchir sur le rôle violent que les hommes ont joué, se sentant propriétaires des corps et des volontés féminines sans distinction même si elle est mineure. Au contraire, et c’est là un point clé du film, le harcèlement et les abus sont normalisés dès l’enfance.

Aux côtés d’autres femmes, à travers ses témoignages et ses actions, Patricia Balderas Castro nous fait découvrir le réveil d’une génération actuelle qui a reconnu le harcèlement comme un crime anormal et l’affronte de différentes manières, principalement avec la fraternité et la participation active pour contrer cette violence.

Nous avons échangé avec elle pour élargir la conversation sur un sujet auquel les hommes et les femmes doivent prêter attention l’objectif de formuler des questions et ainsi de favoriser un dialogue qui nous amène à proposer des solutions.

Entretien avec Patricia Balderas Castro, directrice de Maintenant que nous sommes ensemble

Le documentaire retrace et décompose la normalisation du harcèlement de rue depuis que les femmes sont des enfants. Comment se fait-il que vous découvriez des témoignages qui coïncident en évoquant qu’ils subissaient ces violences depuis l’enfance ?

Je pense que l’un des aspects les plus tristes du documentaire est lié au fait que la violence est générée dès l’enfance. Il ne s’agit pas seulement de harcèlement de rue, mais aussi d’abus sexuels sur mineurs et des manifestations qui en découlent.

C’est un sujet difficile. Dans Maintenant que nous sommes ensemble Vous voyez des filles qui contrastent avec cette réalité et cela peut devenir inconfortable pour ceux qui la voient. Mais c’est précisément ce que cherche le documentaire. Il s’agit de mettre sur la table une violence normalisée qui se produit à tout moment de la journée, sous les yeux de nombreuses personnes et qui peut même se produire dans un parc. Nous pouvons adhérer à l’idée que les enfances sont heureuses et protégées, mais ce n’est vraiment pas le cas.

Nous cherchons à influencer notre façon de nous organiser, notamment sur la question de l’autodéfense, car nous avons réalisé qu’une rééducation sociale s’imposait. Pendant ce temps, nous ne pouvons pas mettre nos vies en danger. C’est pourquoi il est temps de commencer à cesser de nous considérer comme des victimes et de commencer à nous construire comme des femmes capables de se défendre, de ne laisser personne de côté. Pour ce faire, nous devons valider des outils, les partager et changer la réalité des générations futures. Nous devons donner aux filles les outils pour apprendre et reconnaître que la violence normalisée n’est pas acceptable, que personne n’a le droit de les violer.

Parmi ces témoignages, le vôtre. Vous vouliez le partager.

Comme je le partage dans le documentaire, il m’a fallu 25 ans pour réaliser que j’étais victime de cette violence et d’autres. Je me suis réveillé par la colère. Ça m’a donné le courage de l’accepter. Je me demandais si j’étais bête de ne pas l’avoir remarqué. Et non, ce n’est pas que je suis stupide, c’est que j’ai grandi avec l’idée que c’était normal. La normalisation qui existe vis-à-vis de ces agressions et crimes est d’une telle ampleur que vous, en tant que victime, vous considérez comme coupable.

Il semble que le harcèlement sexuel de rue et les abus sexuels de rue n’aient aucun impact par la suite. Bien sûr que vous avez! Limiter l’espace public, par exemple. Conditionne d’autres droits tels que l’accès à l’éducation, au plaisir, aux loisirs, au travail. Votre sexualité est affectée parce que plus tard vous ne savez pas comment vous comporter avec les autres. Psychologiquement, cela vous viole et affecte votre façon d’interagir avec les environnements dans lesquels vous évoluez.

L’un des thèmes qui ressort de ces témoignages est la culpabilité envers la mère de ne pas avoir défendu ses filles. On parle de familles dans lesquelles il n’y a pas de père, c’est une autre blessure qui apparaît dans le documentaire : nous sommes une nation de mères célibataires, d’absences paternelles.

Il est incroyable de voir comment ce système oppressif et patriarcal a fait que nous, les femmes, nous blâmons mutuellement pour la violence qui a été perpétrée contre nous. Nous sommes devenus des gens très durs avec nous-mêmes pour ne pas savoir nous défendre, ou pour ne pas pouvoir agir comme nous le voudrions. Il est très difficile de casser cela. Il est honteux de constater à quel point nous avons tendance à nous revictimiser dans ces processus. On oublie qu’il y a un agresseur qui est responsable. On oublie qu’il y a un État qui n’est pas responsable de prévoir et de mettre en pratique les actions nécessaires pour combattre et contrecarrer cette violence. Au contraire, je pense qu’il n’a aucun intérêt à le faire.

Où sont les hommes ? Ne disons plus les parents, mais les hommes en général. S’interrogent-ils sur ces violences ? Comment ont-ils été amenés à le remettre en question ou non ? Avec le documentaire j’ai eu des retours avec beaucoup d’hommes pour savoir quelle réaction ils avaient eu. Plusieurs ont réalisé qu’ils avaient été des harceleurs à un moment donné de leur vie et l’ont reconnu. Ils ont grandi en apprenant que c’était normal, que ce soit parce qu’ils le faisaient en groupe ou à l’adolescence, c’est-à-dire qu’ils agissaient en fonction de ce qu’ils apprenaient à la maison, à l’école et dans la société. C’est ainsi qu’on leur a appris que le traitement des femmes devrait être.

Le comportement doit changer. Ce documentaire, comme d’autres, a aussi l’intention de nous poser des questions individuelles, des questions collectives et d’engager le dialogue. C’est important de le faire parce que nous vivons dans un pays régi par une éducation machiste. La différence entre la manière d’éduquer un homme et la manière d’éduquer une femme est évidente. Nous devons remettre cela en question. Il ne s’agit pas de faire la guerre, mais de construire un dialogue pour assumer les réalités dans le but d’aider les générations futures.

Patricia, du début à la fin de Maintenant que nous sommes ensemble tu t’es donnée à découvrir, à te laisser sans cesse surprendre par toutes les femmes qui apparaissent à l’écran. Qu’avez-vous appris tout au long de ce processus ? Et cela implique l’exposition du documentaire dans un festival comme celui de Morelia.

Wow, ça a complètement changé ma vie. De la part du processus de création, j’ai compris que je ne pouvais pas faire de films seul. C’est un projet indépendant qui a été construit avec la volonté de nombreuses femmes qui l’ont soutenu sachant qu’il n’y avait pas de ressources pour rembourser leurs efforts.

J’ai appris qu’il est important de créer des liens avec d’autres femmes. Bien qu’un certain nombre soient vus à l’écran, il y en avait beaucoup d’autres sur le point de faire le film. Et ces liens sont établis en accordant honnêtement du temps pour écouter leurs histoires. Dans certains cas, un accompagnement a dû être fait. Cet accompagnement a été possible grâce au soutien d’autres femmes. En conséquence, dans un effet naturel, des retours d’expérience sont apparus pour partager des expériences, vivre ensemble, être en désaccord et trouver l’union.

Concernant le sujet que j’aborde, je dois dire qu’au départ il y avait une distance entre ma facette de chercheur et le sujet lui-même. J’ai commencé à faire des recherches, à m’informer. J’ai collecté des données, mais c’était juste ça. Dès que j’ai commencé à m’impliquer dans les témoignages, les vies et les émotions des femmes qui m’ont permis d’explorer le harcèlement, j’ai réalisé que l’histoire me demandait de me concentrer sur elles.

Il y aura ceux qui croiront que c’est un documentaire par des femmes pour des femmes. Il me semble que c’est un film conçu aussi pour les hommes. C’est comme ça?

Oui biensur. Les hommes ne peuvent pas et ne doivent pas être exemptés ou marginalisés. Ils doivent être mal à l’aise, réfléchir, réfléchir, discuter et proposer. Il y a un pari pour que les générations futures aient une réalité très différente de celle que nous avons. C’est ce que la performance de l’homme a à voir avec cela, d’autant plus si l’on tient compte du fait qu’il y a des parents qui ne veulent pas cela pour leurs filles. Les hommes ont devant eux une opportunité de rompre avec une éducation machiste et une violence normalisée. Une première étape consiste à observer et à reconnaître le type de violence qu’ils exercent, à l’éradiquer et à transformer leur comportement. C’est possible.

pouvons-nous supposer que Maintenant que nous sommes ensemble est-ce aussi une excuse aux femmes des générations précédentes qui n’ont pas su défendre celles qui sont venues après ?

Certainement oui, c’est une demande de pardon. C’est pour présenter des excuses à ces générations de femmes qui ont essayé de nous défendre avec ce qu’elles pouvaient et avaient à leur portée. D’une manière ou d’une autre, ils nous ont ouvert la voie pour réagir et voir comment ils ont été victimes d’une normalisation plus terrible que celle que nous subissons actuellement. Les outils que nous avons aujourd’hui, peu ou beaucoup, sont pour eux.

Nous devons valoriser avec empathie, sinon même avec amour, ces femmes qui n’ont pas eu accès aux possibilités que nous avons actuellement pour ne pas nous quitter. Il me semble que nous avons été sévères en les jugeant sans comprendre les contextes hostiles auxquels ils ont été confrontés.

