On manque de nanomètres: peut-être faut-il penser à parler d’angströms

La technologie photolithographique progresse à un rythme étonnant, et s’il n’y a pas longtemps, nous parlions de puces fabriquées avec une photolithographie 14 et 7 nm, maintenant nous sommes plongés dans les processus 5 nm, mais dans quelques années, nous franchirons le pas vers des puces aussi basses que 3 nm.

Les choses deviennent intéressantes à partir de là: IBM travaille déjà sur des puces 2nm, mais TSMC vient d’annoncer un jalon qui permettra de travailler avec la photolithographie 1nm. Que va-t-il se passer ensuite? Eh bien peut-être que nous devons parler pas des nanomètres, mais des angströms.

Bienvenue, monsieur Ångström?

Nous le jetons: TSMC affirme que ses premières puces 3 nm arriveront en 2022Étonnant étant donné que la pénurie de puces a un impact énorme sur l’industrie de la technologie (et de l’automobile). Chez IBM, ils sont allés un peu plus loin en parlant du développement de systèmes qui permettront le prochain saut à 2 nm dans lequel TSMC est également immergé.

Les limites physiques de ces processus existent depuis un certain temps déjà, mais c’est aussi que l’ampleur qui nous a servi à exprimer ces avancées commence à être insuffisante. Pendant toutes ces années, nous avons parlé de nanomètres, mais il semble probable que dans quelques années il y aura des réalisations qui sont capables de travailler avec une photolithographie inférieure à 1 nm.

En fait, TSMC vient d’annoncer un jalon technologique développé en collaboration avec l’Université nationale de Taiwan et le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Les chercheurs ont découvert que l’utilisation d’un type spécial d’électrode en bismuth peut réduire la résistance et augmenter le flux de courant électrique. Cela mènera à processus qui seront capables de conduire à des puces de 1 nmMais qu’arrivera-t-il ensuite?

Ce qui semble certain, c’est que nous pouvons aller au-delà des puces de 1 nm, ce qui est plus une barrière psychologique qu’autre chose. Il existe des processus qui vont au-delà de la lithographie EUV (Extreme UltraViolet), comme l’EUV (High-Numerical Aperture EUV), et bien sûr, il existe d’autres processus impliqués qui ont certainement d’énormes défis à relever. Cependant, ces défis sont également apparus dans le passé et ont été surmontés, il faut donc s’attendre à ce que nous allions au-delà des puces de 1 nm dans un avenir pas trop lointain.

Peut-être alors qu’il est temps de parler de chips avec photolithographies exprimées non pas en nanomètres, mais en angströms. Cette unité de longueur est normalement utilisée pour les longueurs d’onde et pour les distances moléculaires. Il est exprimé par la lettre suédoise Å, et pourrait être un candidat car 1 Å équivaut à 0,1 nm (ou l’inverse, 1 nm = 10 Å). Ainsi, les puces actuelles de 5 nm seraient également des puces de 50 angströms.

Il est également vrai que les progrès à ce niveau seront probablement plus lointains dans le temps, et les nanomètres pourraient continuer à être utilisés en appliquant des décimales, et donc en parlant de puces hypothétiques de, par exemple, 0,5 nanomètre. Si nous arrivons à cela, il n’est probablement pas important d’utiliser des nanomètres ou des angströms, bien sûr, car leurs performances laisseront les puces que nous avons aujourd’hui loin derrière.