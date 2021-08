« On m’a dit de faire des plans pour mourir »: regardez la bande-annonce du documentaire de Selma Blair

Lorsque Christina Applegate a révélé plus tôt cette semaine qu’elle avait reçu un diagnostic de sclérose en plaques, Selma Blair était là pour exprimer sa sympathie – parce que Blair est aux prises avec son propre diagnostic de SEP depuis 2018.

Maintenant, Blair fait l’objet de « Introducing, Selma Blair », un documentaire découverte+ qui se concentre sur la façon dont elle fait face et vit avec la maladie. Jeudi, la plate-forme a tweeté une bande-annonce du prochain film, qui sortira dans les deux salles et en streaming, le qualifiant de « fonctionnalité profondément intime et puissante de @SelmaBlair dans son parcours d’acceptation personnelle et de résilience à travers son combat contre la sclérose en plaques . »

Dans le bande annonce, Blair, 49 ans, est montrée confrontée aux conséquences de la rébellion de son corps contre elle – elle a besoin d’une canne, elle marche de manière instable, elle s’épuise facilement et elle explique ce que c’est que de ne pas avoir assez d’air pour dire: « Je peux » ne respire pas. »

« J’ai toujours pensé que j’étais dans une émission de téléréalité, comme j’étais dans un documentaire, mais seul Dieu le verrait et le désapprouverait », dit-elle, alors que des références à la chimiothérapie et aux greffes de cellules souches apparaissent.

Elle ajoute plus tard dans la bande-annonce, « On m’a dit de faire des plans pour mourir. Pas parce que j’ai la SEP, mais parce que je me bats contre la SEP. … J’ai l’impression d’être dans le film de Tom Hanks (‘Cast Away’ ) où il s’est échoué sur une île. »

Sur Instagram, Blair a partagé la bande-annonce et a plaisanté : « Ne me dis pas comment ça se termine. »

Selma Blair à Los Angeles en février 2020 Chris Wolf / GC Images

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune dans laquelle la gaine protectrice qui recouvre les fibres nerveuses est attaquée. La maladie peut provoquer une détérioration ou des dommages permanents aux nerfs, selon la clinique Mayo.

La cause de la SEP reste inconnue et il n’y a pas de remède.

« Je suis peut-être le sujet de ce film, mais j’espère que tout le monde s’y verra et y trouvera une force et une joie qu’ils ne savaient peut-être pas avoir », a déclaré l’acteur de « Cruel Intentions » et « Anger Management » dans un communiqué. plus tôt cette année.

Certains fans s’identifient déjà fortement à ce qu’elle a vécu : une personne a répondu au tweet de la bande-annonce en écrivant : « Cet aperçu de ce documentaire est difficile à regarder, surtout si vous souffrez de SEP. Elle est résistante et une (n) inspiration pour tous ceux qui souffrent de cette horrible maladie. »

Un autre commentateur c’est noté, « Ma femme se bat contre la SEP et @SelmaBlair a été une inspiration pour elle. »

« Introducing, Selma Blair » sort dans les salles le 15 octobre et arrive sur le service de streaming découverte + le 21 octobre.

