On le verra dans She-Hulk : première image officielle de Daredevil

Disney+ présentera le premier des personnages Marvel qui faisaient partie de la série produite par Netflix et qui a été annulée en 2018.

©IMDBLa série Daredevil a été créée en 2015.

En 2018, Netflix surpris de la décision d’annuler toutes les productions de merveille qu’il avait dans son catalogue. C’était la fin d’une série aussi discutable que Poing de fer Oui luc cagemais aussi pour ceux qui semblaient mieux acceptés, comme le très acclamé Casse-cou. Protagonisée par cox charlieest considérée par beaucoup comme la meilleure version d’une histoire de super-héros jamais vue sur petit écran, du moins en ce qui concerne action en direct Cordialement.

La raison des annulations de Netflix concernait un accord avec Disney, qui est devenu propriétaire des droits à l’image de ces super-héros. Bien sûr, afin de raconter leurs histoires, il y avait une clause qui obligeait les dirigeants du studio de la souris à attendre quelques années pour le faire. C’est pourquoi quand Disney+ sont apparus à l’horizon et que cette période de temps a été accomplie, ce qu’ils ont fait, c’est leur demander de revivre ces histoires.

Lentement mais sûrement, le processus de réorganisation du Univers cinématographique Marvel (MCU)auquel il fallait aussi ajouter les mutants puisque X Menpropriété de Renards’est avéré être Disney avec l’acquisition de l’étude. Kévin Feig a été consulté mille fois sur la manière dont ces personnages reviendraient, s’ils seraient secourus, s’ils redémarreraient leurs histoires ou comment on les verrait revenir. Enfin, la première réponse est arrivée en décembre de l’année dernière.

Lors de la projection de Spider-Man : pas de chemin vers la maisonqui était plein de camées, a été vu pour la première fois en action à Casse-cou interpreté par cox charlie qui a officiellement confirmé que la série de merveille créé par Netflix devenu canon en le MCU (peut même être vu sur Disney+ à partir de fin juin). Cependant, le caméo de Matt Murdock C’était assez court et ça n’a fait que désespérer les fans qui voulaient voir plus de Barreur en action, jusqu’à aujourd’hui, lorsque la première image officielle de la main a été révélée à partir d’un tweet lié à elle hulk et un affichage du compte officiel dans lequel il était assuré que la série serait « rempli de surprises » et les quatre personnages qui en feront partie ont été montrés en plus du protagoniste, parmi lesquels se trouvait Casse-cou dans son costume jaune.

+ Quand est-ce que She-Hulk arrive ?

Ce mois-ci nous verrons MCU en action avec un nouveau personnage qui sera introduit dans la franchise dans ce qui a été défini comme une comédie juridique avec un air de sac à puces Oui Allie Mc Beal. elle hulk sera composé d’un total de neuf épisodes (comme dans le cas de WandaVision) dont le premier arrivera le 18 août, via la plateforme de streaming Disney+.

