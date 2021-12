On Golden Pond revient au cinéma pour célébrer son 40e anniversaire

Fathom Events, Turner Classic Movies et Universal Pictures apportent Sur l’étang d’or pour sélectionner des cinémas dans tout le pays pour un engagement spécial limité, qui comprend des informations exclusives de TCM. Henry Fonda, brillant comme Norman Thayer Jr, en colère d’avoir 80 ans et de perdre ses facultés – Katharine Hepburn, sa belle épouse dévouée qui a partagé ses étés dans leur maison au bord du lac du Maine – et la fille aliénée, jouée par Jane Fonda.







La sortie d’Universal Pictures en 1981 a été adorée par la critique, remportant des Oscars pour Henry Fonda du meilleur acteur, Katharine Hepburn de la meilleure actrice et le meilleur scénario pour Ernest Thompson. Le film a également vu Jane Fonda nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle, le meilleur film pour Bruce GIlbert, le meilleur réalisateur pour Mark Rydell, la meilleure photographie pour Billy Williams (Gandhi), ainsi que des nominations pour le meilleur son, le meilleur montage et le meilleur original But. Le film a offert la perspective unique de trois générations, la plus grande génération, les baby-boomers et les générations X, capturant la voix de chacun. Si vous n’étiez pas amené au théâtre quand vous étiez enfant pour regarder ce qui n’aurait peut-être pas été votre premier choix, après tout, Bandits du temps et Mad Max 2 : le guerrier de la route est sorti en salles le même mois, vous êtes absolument tombé sur le câble cet été-là. Prenez les mouchoirs !

Le film était également unique en ce sens qu’il réunissait Henry Fonda et sa fille Jane Fonda (elle a acheté les droits pour que son père joue en face d’elle.) qui étaient connus pour avoir eu une relation difficile, Jane Fonda affirmant que la pièce reflétait la relation de son père et elle. de bien des manières. Lorsqu’on lui a demandé de résumer ce que le film signifiait pour elle, elle a répondu: « Imaginez qu’une femme ayant une relation difficile avec son père trouve une pièce dans laquelle le père et la fille sont si parallèles à la vie réelle. Et j’ai pu acheter les droits !

Répondant au Hollywood Reporter sur les conseils qu’elle aurait aimé recevoir sur le show business, Jane Fonda a répondu : « Je pense que le meilleur conseil qu’un mentor aurait pu me donner était : ‘ Jane, tu sais que tu peux dire non si le script ‘pas bon.’ J’étais tellement surpris que quelqu’un veuille de moi dans quoi que ce soit ! Je n’y ai pas prêté assez d’attention. Je pense que le seul acteur qui m’a jamais beaucoup appris sur la vie, plus que le théâtre, était Katharine Hepburn dans Sur l’étang d’or. Même si j’ai fait le film pour mon père, je l’ai produit, de qui j’ai appris était Hepburn. J’avais 45 ans quand j’ai fait ce film, et c’est elle qui m’a appris à être timide. J’avais l’habitude de penser que c’était une mauvaise chose, mais cela signifie être conscient du soi que vous projetez au public ; avoir une personnalité, un style, une présence. Je n’avais rien de tout ça. Je ne savais pas comment m’habiller ! Quand je suis monté sur scène pour mon père aux Oscars, parce qu’il était trop malade, je ne pouvais pas croire à quoi j’avais l’air et comment j’étais habillé. Je n’ai jamais fait attention. Hepburn m’a appris à faire attention et ce style est important. »





Sur l’étang d’or peut être vu dans certaines salles ce mercredi 15 décembre.





