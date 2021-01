On fait chier des cornichons avec le gameplay de Resident Evil VIII

Lors de l’événement Resident Evil Showcase, nous avons pu voir quelques minutes de gameplay de Resident Evil VIII. Le résultat nous a laissés extatiques.

La nuit dernière nous a beaucoup apporté. Resident Evil Showcase est arrivé plein de nouvelles. Parmi eux, une bande-annonce qui a aperçu de nombreuses informations juteuses du huitième titre d’horreur de Capcom. Cependant, pour ceux d’entre nous qui jouent aux jeux vidéo depuis de nombreuses années, on sait que nous ne sommes pas «achetés» avec de simples bandes-annonces. Capcom le sait et a jugé bon d’accompagner votre événement d’un riche Gameplay de Resident Evil VIII où nous voyons certaines de ses fonctionnalités les plus intéressantes.

On voit que l’action aura plus d’importance que dans le dernier épisode. Nous contrôlons Ethan Winthers, qui était déjà le protagoniste de Resident Evil VII, portant différentes armes à feu. En plus du pistolet à coquille classique de 9 mm, Ethan utilise des éléments comme un fusil à pompe ou même un fusil de sniper dans le gameplay. Une telle puissance de feu ne peut pas venir seule. Par conséquent, un PNJ fait une apparition qui agira en tant que vendeur pour améliorer nos armes existantes. Sans surprise, il évoque le rôle du colporteur de Resident Evil 4.

Le gameplay nous montre également différents types d’ennemis. Des sorcières armées de faucilles et transformées en moustiques, des zombies portant des chiffons et portant diverses armes, comme des haches, et même une sorte de lycanthrope géant qui nous harcèle avec un marteau et d’autres créatures. On sait que nous aurons un inventaire limité, constitué d’une mallette avec des trous où nous devrons gérer les objets afin qu’ils optimisent l’espace de la meilleure façon possible. Oui, une autre fonctionnalité qui semble tout droit sortie de Resident Evil 4.

Resident Evil VIII sort le 7 mai 2021. Si vous êtes fans de la saga, vous aimerez étirer un peu plus votre portfolio avec l’édition collector, qui apporte une figurine de M. Chris Redfield.