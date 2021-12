On estime combien d’argent Venus et Serena Williams ont gagné

ça doit être difficile ça le roi richard servir à présenter les deux joueurs de tennis les plus importants de l’histoire du sport. Ceux qui vont voir le nouveau film de Photos de Warner Bros. ils savent probablement Vénus et Serena Williams, même sans être des passionnés de tennis. Il serait intéressant de se demander quel pourcentage de téléspectateurs n’ont été attirés que par la présence de Will Smith sur l’affiche et ne connaissait pas vraiment les athlètes.

Depuis le milieu des années 90, Vénus et Serena Williams ils sont devenus des figures incontestables du tennis mondial. Entre les deux, ils ont un grand nombre de titres, mais si l’on doit parler de Grand Chelem, les tournois les plus importants, c’est Serena celle qui se démarque avec 23 sur sa sœur qui (à peine ?) a 7 ans. Pendant des années des trophées ont été distribués et ils se sont affrontés à plusieurs reprises, avec une histoire qui a favorisé Serena, la plus jeune des sœurs, avec un bilan de 18 à 12 contre Vénus.

Dans ce contexte, vous pouvez penser à combien d’argent ils ont gagné les soeurs williams tout au long de leur carrière. En supposant qu’ils appartenaient tous les deux à une famille de la classe moyenne inférieure, dans laquelle leurs parents travaillaient constamment et pouvaient à peine se payer le matériel pour aller s’entraîner dans les tribunaux publics de la ville, l’argent accumulé au cours de leur carrière coûte toujours cher. valeur.

Grâce aux tournois qu’il a gagnés Vénus Depuis qu’il est devenu pro en 1994, avec cinq médailles olympiques à son actif, il a reçu un total de 42 280 541 €. En cas de Serena est encore plus remarquable : la cadette des deux sœurs qui se sont consacrées à ce sport double ce qui a été fait par Vénus, avec un total de 94 518 971 € dans sa carrière.

De quoi parle le roi richard

Dirigée par Reinaldo Vert Marcus, le roi richard Il est arrivé dans les salles latino-américaines ce jeudi (le public espagnol devra patienter jusqu’à la mi-janvier). L’histoire, comme le titre l’indique, se concentre sur Richard Williams, le père des sœurs tennis, qui est joué par Will Smith. Cependant, il ne le fait pas pour raconter sa vie mais la manière dont il s’est consacré à forger un plan pour que Vénus et Serena devenir des athlètes professionnels. Forgeron est un candidat clair pour oscar et le film sera probablement nominé, car en plus du message de persévérance il a un contenu social et une critique du racisme systémique qui le positionne comme un favori, au moins, pour figurer dans la shortlist des nominés.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂