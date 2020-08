On dit que l’Apple Watch Series 6 mesure la saturation en oxygène du sang

On dit que l’Apple Watch Series 6 est dotée de biocapteurs pour mesurer la saturation en oxygène du sang. Une forte baisse de la quantité d’oxygène peut indiquer un problème avec les poumons ou le cœur.

La saturation en oxygène du sang doit généralement être comprise entre 96 et 99 pour cent. L’Apple Watch Series 6 pourra probablement mesurer si votre propre valeur SpO2 s’écarte de cela. MacRumors écrit ceci en référence à un rapport Digitimes. On dit que les informations proviennent à l’origine des milieux industriels. Un code de programme découvert dans iOS 14 fait également référence à une telle fonctionnalité.

Le code IOS 14 fait également référence à la fonction

Selon le code, l’utilisateur reçoit une notification lorsque la saturation en oxygène tombe en dessous d’une valeur critique. Cela peut signifier un dysfonctionnement pulmonaire, des troubles circulatoires et métaboliques et indiquer d’autres problèmes de santé. La saturation en oxygène du sang ne doit pas être confondue avec le soi-disant «oxygène du sang». Pour mesurer ce dernier, l’Apple Watch devrait prélever un échantillon sanguin de l’utilisateur.

Présentation probablement en septembre

Lorsque l’Apple Watch originale est sortie en 2015, iFixit a découvert que les capteurs cardiaques d’Apple étaient déjà capables de mesurer la saturation en oxygène du sang. Apple n’a jamais activé la fonction. De nombreuses autres montres intelligentes et trackers de fitness proposent déjà cette fonctionnalité, y compris les nouveaux appareils portables Fitbit tels que Versa 2 et Charge 4. Sinon, la rumeur pour l’Apple Watch Series 6 s’attend à des performances plus rapides, une meilleure protection contre la pénétration de l’eau et un rythme plus rapide Performances Internet. Apple devrait présenter l’Apple Watch Series 6 en septembre.