On dirait que XCOM: Chimera Squad arrive sur PS4

Les chances de XCOM: Escouade Chimère faire son chemin vers PlayStation 4 dans un proche avenir semble être très élevé car le tableau de notation PEGI vient de finaliser une classification d’âge appropriée pour un port de console. Repérée par Final Weapon, la note a été rendue publique hier. Ce spin-off tactique est sorti sur PC en avril 2020 et a recueilli des critiques assez positives à l’époque. Les joueurs PS4 n’ont pas eu beaucoup d’expériences de type XCOM 2 à jouer au cours des deux dernières années, donc bien que n’étant pas aussi bons que ce qui l’a précédé, nous accueillerions toujours un port de XCOM: Escouade de chimères.

Au lieu de vous permettre de créer votre propre escouade de héros combattant des extraterrestres, le jeu était basé sur 11 soldats, chacun équipé de ses propres capacités et compétences. Lors de son lancement original sur PC, Eurogamer a conclu: « Chimera Squad est beaucoup plus accessible que XCOM 2. C’est plus direct, moins cher, bien sûr, mais aussi un peu moins embarrassant pour des gens stupides comme moi. Ce n’est pas XCOM 3, mais il ne fait pas semblant de l’être. C’est quelque chose de différent – une quête parallèle pleine de caractère, tranchante et étonnamment riche. «

Voulez-vous jouer à XCOM: Chimera Squad sur PS4? Partagez vos tactiques dans les commentaires ci-dessous.