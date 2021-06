On dirait que nous finirons par voir Nier Replicant sur Nintendo Switch

Selon les informations décryptées par un dataminer, nous finirons par jouer à Nier Replicant sur Nintendo Switch plus tôt qu’un coq chante.

En avril dernier, NieR Replicant ver.1.22474487139 est arrivé en magasin, pour les consoles de la génération passée et actuelle ainsi que pour les PC. Cependant, tout indique que nous verrons aussi NieR Replicant sur Nintendo Switch.

Cette réinvention du jeu vidéo 2010 apporte de meilleurs graphismes et, surtout, des combats beaucoup plus dynamiques qui ont donné l’excuse parfaite pour y jouer à nouveau. Ou rapprochez-vous de l’histoire émotionnelle et difficile que le jeu de Yoko Taro raconte pour la première fois.

Sera-ce une annonce lors de la présentation Nintendo Switch Pro? Nous ne le disons pas; nous faisons écho aux données qu’un dataminer a prises en «découpant» le code du jeu. Là, il a trouvé une série de codes qui se réfèrent à NX, qui est le nom de code que la console du Great N.

Il existe plusieurs préréglages qui indiqueraient qu’une version de NieR Replicant est en route, qu’elle l’était ou que, du moins, les développeurs du jeu ont gâché cette possibilité, comme nous le voyons dans le support NintendoLife.

Cela ne veut rien dire de concret, puisque comme nous l’avons dit, cela peut faire partie des tests pour le développement de ce port. De plus, le dataminer indique que dans les derniers stades de développement les données indiquées sur NX n’apparaissent pas, en référence aux codes tirés de l’exécutable de la version PC.

Dans cet esprit, nous pourrions spéculer sur le lancement de NieR Replicant sur Switch, mais Square Enix ne l’a pas commenté.

Bien sûr, c’est un jeu qui pourrait parfaitement fonctionner sous le matériel de la console; mais c’est aussi une bonne revendication pour l’annonce supposée de la Nintendo Switch Pro, qui aurait des fonctionnalités améliorées et un écran 4K. Alors que le temps décide, nous vous laissons avec notre analyse des aventures d’Emil, Kainé et compagnie.