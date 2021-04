On dirait que nous aurons Knuckes dans Sonic The Movie 2

Le trio lalalá de SEGA va se rencontrer, maintenant au cinéma. Regardez les photos de Knuckles dans Sonic the Movie 2.

Si hier nous vous disions à quel point Jim Carrey volait au milieu, nous vous apportons aujourd’hui plus de photos du tournage du prochain épisode cinématographique du hérisson bleu de SEGA. Et cette fois, ils montrent un personnage qui n’avait pas encore été présenté. Il semble que nous pourrons voir Knuckles dans Sonic The Movie 2.

Les photos ont atteint Internet grâce à l’utilisateur @ poursuite23 de Twitter. Au total, il y a 23 plans dans lesquels on peut voir différents moments du tournage et qui ont été vendus sur le site JustJared. Par conséquent, vous pouvez les voir dans ce lien. Parmi ces photos, on voit, par exemple, les protagonistes humains de l’intrigue. À savoir, James Marsden et Tika Sumpter. Mais pas seulement ça.

Au sein de ces photos apparaissent des scènes où sont placées des poupées de ce qui, une fois le montage réalisé, sera les personnages animés. Et pas content de Sonic et Tails, le troisième membre de l’équipe apparaît également: Knucles, l’échidné.

Le troisième membre de l’équipe est apparu pour la première fois dans Sonic the Hedgehog 3 et, bien qu’il fût au départ un ennemi, il est ensuite devenu un bon allié. Un peu têtu, oui, mais avec peu de méchanceté.

Avec le temps, Knuckles est devenu le bras fort. Alors que Sonic représente la vitesse et Tails représente l’intellect, Knuckles est plutôt le barbare (dans un jeu RPG, bien sûr). De plus, dans la dernière série animée Sonic Boom, il était encore plus «cyclé» que nous ne le connaissions. Et à en juger par les bras qui ont été mis sur la poupée, la chose va se passer par là. Y aura-t-il plus de surprises ou de nouveaux personnages?