On dirait que Lil Wayne a vendu les maîtres de Drake, pas les siens

Grâce à l’ancien avocat de Lil Wayne, Ronald Sweeney, qui poursuit Weezy, nous avons appris que Wayne avait vendu ses maîtres à Universal pour 100 millions de dollars.

Ou c’est ce que nous pensions. Selon un article sur Music Business Worldwide, Wayne a conclu un contrat de 100 millions de dollars avec Universal en juin. Cependant, c’était pour son empreinte les maîtres de Young Money, pas pour la sienne

Ce qui signifie que Universal possède maintenant le catalogue pré-2018 de Drake (et celui de Nicki Minaj et Tyga, etc.), et l’a obtenu pour un très bon prix, compte tenu de ce que les maîtres de Taylor Swift (450 millions de dollars) et les publications de Boby Dylan (300 à 400 millions de dollars) ont récemment obtenus .

Le procès se lit comme suit: «Les demandeurs sont informés et croient… que, après [Sweeney’s] Résiliation [as Wayne’s manager], plus précisément en juin 2020 ou vers cette date, Lil Wayne a pu vendre les Young Money Masters à Universal Music Group pour plus de 100 millions de dollars. » Que ce prix soit exact ou non, cette information correspond à quelque chose que MBW a observé plus tôt cette année: les nouveaux disques de Drake en 2020, y compris le hit Toosie Slide et la mixtape Dark Lane Demo Tapes, ont été publiés sur OVO – le propre label de Drake – sous licence exclusive de Republic Records. Cependant, tous les grands albums de Drake jusqu’à et y compris Scorpion (2018) montrent un crédit de droits d’auteur d’enregistrement de Young Money / Cash Money sur des plates-formes comme Spotify. Il semble donc que Drake ait signé un nouvel accord avec Universal Music Group et Republic (via OVO) pour ses derniers enregistrements. Mais, avec UMG ayant acquis Young Money, la grande maison de disques possède désormais le catalogue pré-2018 de la star.

Que pensez-vous de l’accord que Universal a obtenu de Wayne?