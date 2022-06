On dirait que le Samsung Galaxy Fold 4 est en train de devenir un rival de l’iPad Pro

in

09 juin 2022

À chaque fuite concernant la fuite du Galaxy Z Fold 4 qui fait surface en ligne, il semble que Samsung ne fabrique pas un smartphone mais une véritable tablette. La dernière fuite concernant le prochain Galaxy Z Fold 4 renforce certainement cette suspicion.

Selon un rapport sur SamMobile, Samsung prévoit de créer un Z Fold 4 avec 1 To de stockage. Si cela s’avère vrai, ce sera le double du stockage maximal dont dispose le Galaxy Z Fold 3 actuel.

Un appareil mobile avec une telle capacité de stockage le rend vraiment utile pour l’outil utilisateurs professionnels de niveau professionnel et créateurs de contenu. Cela devient encore plus impressionnant, surtout si l’on considère l’encombrement du Galaxy Fold 4. Nous voyons rarement quelqu’un avoir besoin de 1 To de stockage dans un smartphone.

En fait, la plupart des appareils personnels que nous voyons avec ce type de stockage sont des tablettes, comme l’iPad Pro, car il vous permet de stocker de nombreux fichiers pour travailler lorsque vous êtes en déplacement et de télécharger également de nombreuses applications.

D’une certaine manière, il semble que Samsung s’attaque légitimement à l’iPad Pro avec le Galaxy Z Fold 4 – il sait qu’Apple ne peut pas être touché en termes de tablettes, et a donc décidé de réduire les ventes d’Apple avec son Fold 4.

En termes de performances également, il est susceptible d’être super puissant, avec un chipset haut de gamme comme le Snapdragon 8 Gen 1 étant probable, il est le plus conforme aux iPad Pro-tier. Malheureusement, il est également probable qu’un 1 To Samsung Galaxy Z Fold 4 coûterait très cher – en lui donnant un autre parallèle avec les iPad Pros.

Il y a quelques autres aspects divulgués du Galaxy Z Fold 4, à part ceux que nous avons détaillés ci-dessus, qui le font ressembler à une tablette de petite taille.

Premièrement, il sera apparemment compatible avec le stylet S Pen de Samsung, et pourrait même venir avec une fente pour la chose.

On dit également qu’il a une ou même deux caméras sous-écran, ce qui garantirait que le rapport écran-corps de l’appareil est plus grand, vous offrant une meilleure expérience de visionnement.

Bien sûr, la taille de l’écran est également un facteur important dans la conception de type tablette – selon les fuites, l’écran principal (lorsque le combiné est déplié) sera de 7,6 pouces de diamètre, ou seulement un tout petit peu plus petit que l’iPad 2021 mini 202). C’est beaucoup plus grand que n’importe quel smartphone standard sur le marché.

En tant que téléphone pliable, le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera certainement un smartphone à toutes fins utiles – mais il semble qu’il pourrait également avoir des fonctionnalités de tablette populaires.

Cela pourrait en faire un achat tentant pour ceux qui veulent un téléphone ainsi qu’une tablette, mais qui ne veulent pas éclabousser sur deux appareils distincts ou en fait les transporter. Mais nous devrons voir à quoi ressemble l’appareil lors de son lancement vers le mois d’août pour être sûr.

