On dirait que le MonsterVerse continuera!

Le mot est sorti que Legendary Pictures cherche maintenant à étendre le MonsterVerse et souhaite ramener Adam Wingard pour le prochain film.

Lorsque Godzilla: le roi des monstres n’a pas réussi à rapporter de gros dollars, et a déçu de manière critique (même si j’ai adoré), il semblait que la fin de MonsterVerse de Legendary se rapprochait. Combiné avec les chiffres plus bas que prévu et l’accord / contrat Toho à venir, la plupart supposé Godzilla contre Kong serait le point culminant de la franchise.

Avec le succès du film, cependant, il semble que Legendary souhaite maintenant maintenir le MonsterVerse en marche. Selon The Hollywood Reporter, Legendary essaie déjà de rassembler les éléments d’un autre film (ou deux) et voudrait GvK directeur, Adam Wingard de revenir.

Wingard est sacrément occupé, cependant, avec les deux Thundercats et le Face / Off suite à l’horizon. Alors, qui sait quand cela pourrait arriver. Apparemment, Legendary a déjà été en train de lancer des idées avec Wingard, avec un titre rapporté flottant autour d’être, Fils de Kong.

Espérons simplement que nous en entendrons plus tôt que tard.