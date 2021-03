On dirait que Indie Hit Katana ZERO sera lancé sur PS4

Katana ZERO fait son chemin vers PlayStation 4, si l’on en croit une nouvelle classification ESRB repérée par Gematsu. Le jeu de plateforme d’action répertorie désormais la console de dernière génération de Sony comme l’une des consoles sur lesquelles elle est disponible, ce qui signifie qu’une version PS4 n’est probablement pas trop loin. Le jeu a initialement été lancé sur PC et Nintendo Switch en avril 2019 avant d’être porté sur Xbox One vers la fin de l’année dernière. Maintenant, une version PS4 semble très probable.

Lorsque nos amis de Nintendo Life ont examiné le titre, ils ont attribué une note impressionnante de 9/10 à la boîte métaphorique. « Les séquences d’action difficiles et effrayantes, la narration captivante et le sens du style impeccable élèvent Katana Zero bien au-dessus de beaucoup de ses pairs, le consolidant comme un classique moderne qui établit de nouvelles normes pour ce qu’un jeu d’action à défilement latéral peut être. » On dirait que cela pourrait au moins être décent, alors?

