On dirait que Dracula pourrait revenir dans la dernière saison de Castlevania

Miliboo Rocking chair en rotin et métal MALACCA

Ce rocking chair en rotin naturel MALACCA est original et pile poile dans la tendance !Le rotin est, malgré certains a priori, de plus en plus design et élégant. S'il était oublié et boudé ces dernières années, il ne peut que mieux revenir aujourd'hui ! Aussi surprenant soit-il, le rotin s'intègre très facilement aux différentes pièces de la maison et apporte un style campagne chic qu'on adore.Le rocking chair MALACCA est design tout en gardant un esprit classique avec sa forme légèrement enveloppante et sa fonction balançoire. Ses jolies courbes mariées à ses lignes épurées lui donnent un charme inconditionnel et l'aideront à trouver sa place dans toutes les pièces de vie. Le rotin apporte de la douceur et un côté nature qui rendra l'atmosphère chaleureuse et authentique.Avec une assise large et un bon dossier, le rocking chair en rotin naturel MALACCA est esthétique et pratique. Son piètement, propre aux rocking chairs, en métal est élégant et moderne grâce à son élargissement à l'avant.Le rocking chair MALACCA donnera du caractère à votre intérieur et sera idéal dans un salon de style campagne chic ou une chambre pour les moments de lecture près de la fenêtre. Pour de l'harmonie et toujours plus de rotin, retrouvez toute la collection MALACCA.Livré non monté. Montage simple et rapide.