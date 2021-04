On connaît enfin la date de sortie d’Edge of Eternity

L’un des RPG financés avec succès par Kickstarter atteint son statut d’or. La date de sortie de The Edge of Eternity est déjà une réalité.

Un JRPG français qui se sent purement japonais, est-ce possible? Ça l’est, oui. Et bientôt vous pourrez voir par vous-même, puisque le Date de sortie de Edge of Eternity c’est une réalité.

Ce jeu de rôle de Midgar Studio était disponible sur Steam depuis plusieurs années en tant que jeu à accès anticipé. Et maintenant, on connaît la date de sortie de sa version finale: elle sera disponible sur PC le 8 juin, et sur consoles au dernier trimestre 2021, aussi bien sur PlayStation 5 et Xbox Series que sur PS4 et Xbox One.

Il arrivera sur PS5, PS4, Xbox Series et One à la fin de 2021. Inspiré par des grands du genre comme la saga Final Fantasy, le JRPG de ce studio français nous met dans la peau de Daryon et Selene. Il s’agit de deux jeunes hommes dessinés dans un voyage épique à travers un monde fantastique avec des éléments de science-fiction.

Heryon est un monde divisé par la guerre entre magie et technologie. Un conflit éclate complètement lorsqu’un nouveau mal surgit qui menace de consommer tout ce qui existe: la corrosion. À la recherche d’un remède à cette maladie, les joueurs se lancent dans une aventure avec le sort du monde en jeu.

Une aventure RPG classique qui combine des combats au tour par tour avec des éléments stratégiques et des pièges environnementaux, avec un vaste monde à explorer et plein de secrets.

Vous a-t-on déjà parlé de sa bande originale? Car il s’avère que la musique de ce jeu est composée par nul autre que Yasunori Mitsuda, compositeur de Chrono Trigger et Xenoblade Chronicles.

Comme si cela ne suffisait pas, Midgar Studio promet de proposer une aventure épique «rempli de rebondissements de scénario et de moments déchirants«, Avec des éléments décisionnels et une variété d’options pour les missions.